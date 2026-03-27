قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن قرار وزارة النقل بتحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية وبعض شرائح تذاكر مترو الأنفاق بدءًا من اليوم الجمعة، يأتي لتحقيق استدامة تشغيل تلك الخدمات وللأسباب التي أوضحتها الوزارة في بيانها.

أكاديمي: الدولة لا تسعى إلى التربح من تحريك أسعار تذاكر القطارات والمترو

وأضاف "مهدي" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الدولة لا تسعى إلى التربح أو تحقيق المكاسب من قرار تحريك أسعار تذاكر القطارات أو المترو، وإنما يهدف هذا القرار إلى تعويض الخسائر وضمان بقاء تلك المرافق المهمة والتي تقدم خدماتها لملايين المواطنين يوميًا.

وأشار أستاذ هندسة الطرق، إلى أن الأزمات الدائرة في المنطقة أثرت بشكل سلبي جدًا على العالم بأسرة وساهمت في رفع أسعار المحروقات والكهرباء، الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على تكلفة تشغيل تلك المرافق، لافتًا إلى أن الدولة وزارة النقل حافظت على ثبات سعر التذكرة رغم تحرك أسعار المحروكات والكهرباء أكثر من مرة.

ما هو السعر العادل لتذاكر القطارات والمترو؟

أوضح الدكتور حسن مهدي، أنه لا يمكن الحديث عن السعر العادل لأي تذكرة تتعلق بوسائل المواصلات قبل توافر المعلومات الكافية عن تكلفة العملية التشغيلية ككل والتي تشمل تكلفة طباعة التذكرة نفسها وتكلفة الوقود والصيانة وأجور العاملين وكل المصروفات التي تتحملها الدولة.

وتابع: بعد معرفة كل تلك المدخلات بعدها يمكننا معرفة السعر العادل للتذكرة، لافتًا إلى أن السعر الحالي للتذكرة قد لا يغطي الخسائر التي تتعرض لها المنظومة، وأن الدولة تأخذ في عين اعتبارها عدم اثقال كاهل المواطنين أو تحميلهم مالا يطيقون لكن العالم يمر بظرف استثنائي وعلى الجميع التحمل من أجل ضمان استمرارية الخدمات.

حسن مهدي: ضرورة فرض رسوم تميز على المنتفعين من خدمات النقل الجديدة

اقترح أستاذ هندسة الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس، بأن تدرس وزارة النقل والمواصلات المقترح الذي تقدم به لعرضه على الحوار المجتمعي والذي يقضي بفرض رسوم تميز على المنتفعين من خدمات النقل الجديدة مثل: المونوريل والقطار الكهربائي السريع ومترو الإسكندرية الجديد.

واستكمل "مهدي" أن تلك الخدمات الحديثة ساهمت في رفع قيمة الأراضي والمشروعات الاستثمارية التي تمر بها تلك الوسائل، لذا يجب على الدولة أن اقوم بتحصيل رسوم الميزة التي أضافتها تلك الوسائل لهذا المشروعات مثل: المولات والمحال التجارية الكبرى وغيرها.

ولفت إلى أن هذا هو مجرد مقترح تقدم به يمكن للدولة ان تأخذه في عين الاعتبار لضمان استدامة التشغيل إلى جانب الإعلانات والاستثمارات التي تدعم ضمان تشغيل وسائل النقل الحديثة باعلى كفاءة وبأقل تكلفة على المواطن البسيط.

حمدي برغوث: منهجية تسعير النقل تحتاج مراجعة شاملة

من جانبه انتقد الدكتور حمدي برغوث، خبير النقل واللوجستيات، قرار النقل، قائلًا: "إن القرارات الأخيرة للحكومة تعكس حالة من التخبط وغياب الدراسة المتأنية في السياسات المتبعة، وأن قرارات تسعير خدمات النقل كان يجب أن تسبقها دراسات دقيقة تعتمد على بيانات واضحة.

وتابع " برغوث": وتشمل الدراسة: المعايير العمرية والسنية والاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية للمستخدمين، مؤكدًا أن غياب هذه المنهجية يؤدي إلى قرارات غير منضبطة، معتبرًا أن منهجية التسعير في مصر "غير صحيحة وتحتاج إلى مراجعة شاملة".

معايير تحديد سعر تذاكر القطارات والمترو

وشدد خبير النقل واللوجستيات، في تصريحات خاصة لمصراوي، على أن البعد الإجتماعي للمواطنين هو أخطر الأبعاد التي يجب أخذها في الاعتبار قبل أن تقدم الحكومة على اتخاذ أي قرار من شأنه أن يؤثر على حياة الأفراد قبل أن تشرع في تحريك سعر أي شيء يمس المواطن البسيط.

ولفت حمدي برغوث، إلى أن المواطنين البسطاء هم الذين يستقلون تلك الوسائل وان الأغنياء والطبقات الأعلى في المجتمع لديهم سياراتهم الخاصة ولا يقدمون على ركوب مثل تلك الوسائل.

آلية تحديد السعر العادل للتذاكر.. حمدي برغوث يعلق

وأشار خبير النقل واللوجستيات، إلى أنه لا يمكن الحديث عن "سعر عادل" لتذكرة النقل في ظل القرارات الحالية التي تمس المواطن البسيط، موضحًا أن دور الدولة يتمثل في جمع الضرائب من القادرين بهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الأقل دخلًا، وليس تحميلهم مزيدًا من الأعباء، لافتًا إلى أن هذه الزيادات تنعكس بشكل مباشر على حياة العامل البسيط الذي لا يمتلك بدائل حقيقية لوسائل النقل الحكومية.

وتابع الدكتور حمدي برغوث، أن رفع أسعار المحروقات مؤخرًا زاد من الضغوط على المواطن، وكان من المفترض أن تتحمل الدولة جزءًا من الخسائر التي تتكبدها في قطاع النقل والمواصلات دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا، قائلًا: "الحكومة تخسر عادي علشان المواطن الغلبان".

تفاصيل قرار النقل بتحريك أسعار تذاكر القطارات وبعض تذاكر المترو

كانت وزارة النقل قد أعلنت في بيان رسمي، مساء الخميس، عن تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بنسبة 12.5% للخطوط الطويلة و25% للخطوط القصيرة، إلى جانب تعديل بعض شرائح تذاكر مترو الأنفاق، إذ ارتفع سعر تذكرة حتى 9 محطات إلى 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات، وحتى 16 محطة إلى 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، مع تثبيت أسعار باقي الشرائح عند 15 و20 جنيهًا وفق عدد المحطات.

وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادات تأتي نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل عالميًا، خاصة أسعار الوقود والكهرباء، فضلًا عن زيادة تكاليف الصيانة وقطع الغيار، وارتفاع الأجور، مؤكدة استمرار جهودها لتطوير منظومة النقل وتحسين جودة الخدمة وضمان استدامتها.

