قدمت السيدة عزيزة عبدالعليم، أيقونة للعمل التطوعي من خلال مبادرتها "وحدة إطعام الحاجة عزيزة"، مثالاً حياً للتكافل الاجتماعي في مساندة الأسر الأكثر احتياجاً.

وعبرت الحاجة عزيزة عن سعادتها البالغة بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، قائلةً: أنا مش مصدقة نفسي.. ربنا يبارك في حضرتك انت والدكتورة مايا مرسي والدكتورة منال عوض، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا."

من 50 وجبة إلى 3 آلاف يومياً

استعادت "صاحبة المبادرة" ذكريات بداياتها التي تعود لأكثر من ثلاثة عقود، حيث أوضحت أنها انطلقت في طريق الخير منذ 36 عاماً باستخدام "جاجور" وثلاثة أوانٍ فقط لإعداد مائدة رحمن كانت توفر 50 وجبة يومياً، مشيرةً إلى أن المشروع توسع بفضل الله ليصل الآن إلى تقديم 3 آلاف وجبة غداء وعشاء يومياً للفقراء.

طموح خيري بلا حدود

وذكرت أن حلم حياتها الذي تسعى إليه هو تأسيس مطعم خيري شامخ يتكون من خمسة طوابق، مخصص بالكامل لتقديم الوجبات والمشروبات مجاناً لكل محتاج لوجه الله تعالى.