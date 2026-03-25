شارك الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، في الاجتماع الذي دعا إليه المستشار هشام بدوي رئيس المجلس للقاء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، وتنسيق آليات عمل المجلس، والاستماع لرؤى ومطالب رؤساء الهيئات.

وأوضح "خير الله" أن اللقاء شهد استعراضاً للأدوات الرقابية والتشريعية للنواب وسبل تفعيلها بشكل أكبر، مشدداً على ضرورة تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والبرلمان، وسرعة الرد على طلبات النواب ومتابعتها بما يحقق مصلحة المواطنين.

كما أكد أهمية حضور ممثلي الحكومة جلسات المجلس لتقديم المعلومات الكاملة والدقيقة حول القضايا والموضوعات المثارة.

وشدد "خير الله" على أن الهيئة البرلمانية لحزب النور تضع نصب أعينها أولويات محددة، على رأسها الحفاظ على الهوية والمرجعية العليا للشريعة الإسلامية، وإعلاء المصلحة الوطنية.

وأشار إلى أن نواب الحزب يتبنون نهج "المعارضة الإصلاحية" التي تدعم القرارات الصائبة، وتنتقد القرارات الخاطئة بموضوعية تامة، مع الحرص دائماً على تقديم الحلول والبدائل العملية.



