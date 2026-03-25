رئيس "برلمانية النور" يشارك في اجتماع رئيس مجلس النواب برؤساء الهيئات البرلمانية

كتب : أحمد الجندي

06:41 م 25/03/2026

حزب النور

شارك الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، في الاجتماع الذي دعا إليه المستشار هشام بدوي رئيس المجلس للقاء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، وتنسيق آليات عمل المجلس، والاستماع لرؤى ومطالب رؤساء الهيئات.

وأوضح "خير الله" أن اللقاء شهد استعراضاً للأدوات الرقابية والتشريعية للنواب وسبل تفعيلها بشكل أكبر، مشدداً على ضرورة تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والبرلمان، وسرعة الرد على طلبات النواب ومتابعتها بما يحقق مصلحة المواطنين.

كما أكد أهمية حضور ممثلي الحكومة جلسات المجلس لتقديم المعلومات الكاملة والدقيقة حول القضايا والموضوعات المثارة.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وحالة من عدم الاستقرار بالأجواء الأيام المقبلة

وشدد "خير الله" على أن الهيئة البرلمانية لحزب النور تضع نصب أعينها أولويات محددة، على رأسها الحفاظ على الهوية والمرجعية العليا للشريعة الإسلامية، وإعلاء المصلحة الوطنية.

وأشار إلى أن نواب الحزب يتبنون نهج "المعارضة الإصلاحية" التي تدعم القرارات الصائبة، وتنتقد القرارات الخاطئة بموضوعية تامة، مع الحرص دائماً على تقديم الحلول والبدائل العملية.


حزب النور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

براءة طبيب النساء المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي
حوادث وقضايا

براءة طبيب النساء المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي

أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
زووم

أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
أخبار المحافظات

الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
روسيا تُجلي 163 شخصًا محطة بوشهر النووية إثر تعرضها لغارات جوية
شئون عربية و دولية

روسيا تُجلي 163 شخصًا محطة بوشهر النووية إثر تعرضها لغارات جوية
تفوق على ميكي ماوس.. 10 معلومات عن بطوط الذي أحبه الجميع
علاقات

تفوق على ميكي ماوس.. 10 معلومات عن بطوط الذي أحبه الجميع

عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟