أمطار رعدية.. الأرصاد: استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى

قال الدكتور محمد بدر، مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية بهيئة الرعاية الصحية، إن الهيئة تتابع التقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية التي تشير إلى تقلبات جوية حادة خلال الساعات القادمة، تشمل أمطارًا غزيرة ونشاطًا في الرياح، مع احتمالية حدوث إثارات للغبار.

وأضاف "بدر" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الهيئة رفعت درجة الاستعداد في جميع مستشفياتها، مؤكّدًا جاهزية الأنظمة الحيوية مثل: الكهرباء والجنريتورات وأنظمة الـ UPS، ومنع الغياب بين الأطباء والفرق التمريضية لضمان توفير الرعاية الصحية بشكل كامل.

متابعة المخزون الطبي وتوزيعه الفوري

وأشار المسؤول، إلى أن الهيئة تتابع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بما في ذلك الدم ومشتقاته، وإعادة توزيعها بين المستشفيات حسب الحاجة، إذ تعمل الهيئة كوحدة واحدة لضمان تغطية جميع الحالات الطارئة.

وأوضح محمد بدر، أن هناك غرفة مركزية في العاصمة، يتبعها غرف فرعية في كل فرع ومستشفى، مهمتها متابعة أي حادث أو طارئ على مدار الساعة، بالإضافة إلى فرق انتشار سريع من الأطباء والتمريض جاهزة للتحرك مباشرة عند الحاجة.

الدكتور محمد بدر: استمرار عمل أجهزة الرعاية الحرجة

وأكد مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، أن خطط الهيئة تشمل استمرار تشغيل أجهزة الرعاية المركزية والحضانات دون توقف، مع الاحتفاظ بالمخزون الخاص بالطوارئ لضمان عدم انقطاع الخدمات الحيوية.

ولفت إلى أن فرق الهيئة جاهزة للتعامل مع أي حوادث طارئة، ومتابعة توافر المستلزمات الطبية والأدوية والدم بشكل مستمر لضمان تقديم الرعاية الكاملة للمرضى.

نصائح طبية للمواطنين خلال الرياح المثيرة للأتربة

ونصح الدكتور محمد بدر، المواطنين حول تأثير نشاط الرياح والأتربة على مرضى الحساسية والجهاز التنفسي، بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، وتجنب المناطق التي تحتوي على لوحات إرشادية أو أشجار قد تتعرض للسقوط أو تسبب مخاطر أثناء الرياح.

وشدد على أهمية البعد عن الأتربة، وعدم فتح الشبابيك في الأجواء المليئة بالغبار، ومراجعة أقرب مستشفى أو وحدة رعاية صحية فور ظهور أي أعراض صحية ناجمة عن هذه التقلبات الجوية، مع التنسيق الكامل بين كافة مستشفيات الهيئة لضمان سرعة الاستجابة.

الرعاية الصحية: الالتزام بالإجراءات الوقائية يحمي الجميع

واختتم الدكتور محمد بدر، حديثه بتوجيه المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية الصادرة، خاصة فيما يتعلق بنشاط الرياح وتأثيرها على الجهاز التنفسي، مؤكدًا جاهزية جميع فرق الرعاية الصحية للتعامل مع أي حالات طارئة دون مشاكل.

