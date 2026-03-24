أعلن الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية حالة التأهب القصوى بين صفوف هيئة الإسعاف المصرية والدفع بعدد 2400 مركبة إسعافية مجهزة كوحدات عناية مركزة لتأمين كافة أرجاء الجمهورية، مع الدفع بأسطول سيارات الإسعاف رباعية الدفع، البالغ قوامه 48 سيارة لتأمين المحافظات ذات الطبيعة الصحراوية، وفي مقدمتها محافظات البحر الأحمر، السويس، مطروح، جنوب سيناء، الوادي الجديد، وكذلك محافظات قنا، الأقصر، أسوان، الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، لتأمين الظهير الصحراوي لتلك المحافظات.

وبشأن استعدادات هيئة الإسعاف المصرية، أكد رشيد في بيان، أن الهيئة أجرت عشرات المناورات المشتركة "مشروع صقر" والخاص بحشد كافة أجهزة الدولة المعنية عبر مناورات مشتركة لمحاكاة الأزمات والكوارث الكبرى، وذلك في كافة محافظات الجمهورية، والتي تضمنت سيناريوهات لمجابهة السيول.

كما أعلن أن أكثر من 1700 نقطة وتمركز إسعافي موزعين على الطرق والمحاور الرئيسية بالجمهورية، مزودين بأجهزة اللاسلكي، يعملون منذ الآن كوحدات رصد وتتبع لأي مستجدات تطرأ على حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، بالشكل الذي يضمن سرعة اتخاذ القرار والتدخل في حال وجود أي حادث أو عارض يهدد سلامة المواطنين.

وحول تأمين قاطني الجزر النيلية أوضح رشيد أن الهيئة دفعت بعدد 11 لانشًا لتأمين الجزر النيلية بمحيط محافظتي الجيزة، القاهرة، الأقصر، أسوان، مع دعم مراسي الإسعاف النهري بمركبات إسعافية لتنظيم عمليات الإخلاء من لانشات الإسعاف إلى المستشفيات.

وفي ذات السياق أعلن الدكتور عمرو رشيد أن الهيئة رصدت 300 مخر سيل ومنخفض بعدد من المحافظات، وتم تعزيز الانتشار الإسعافي بمحيطها، مع تعزيز وتكثيف التواصل مع وزارة الداخلية من خلال أجهزة ربط مباشر لاسلكية تتيح اتصالًا مباشرًا مع غرف النجدة، لطلب الإسناد والدعم من فرق الدفاع المدني في حال وجود خطر داهم يحيط بالمواطنين كما في حالات السيول أو انهيارات المباني، بالإضافة إلى ما تم من مناورات حية مشتركة بين أطقم هيئة الإسعاف المصرية ورجال الدفاع المدني لعمليات إخلاء وإنقاذ جرحى ومصابين من أماكن الخطورة الداهمة المهددة للحياة خلال الأشهر الماضية.

وفي ختام الخطة المقررة أوضح الدكتور عمرو رشيد أنه تقرر مد عمل غرفة الأزمات والكوارث الكبرى التي أنهت تأمين فعاليات عيد الفطر المبارك لتشمل يومي 25 و26 الجاريين برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وذلك عبر تنسيق تام ولحظي مع كافة أجهزة وقطاعات وزارة الصحة والسكان، لضمان أقصى درجات الرعاية والأمان للمواطنين على مدار اليومين القادمين.

