وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برفع درجة الاستعداد على مستوى القطاع "إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا"، ومتابعة مكونات الشبكة الموحدة للكهرباء على كافة المستويات من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وكذلك غرف العمليات الطارئة التي تم تشكيلها على مستوى الشركات التابعة للتعامل مع الآثار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وبحسب بيان، يأتي في إطار خطة العمل لضمان أمن واستقرار الشبكة الموحدة، والحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية، وفي ضوء تعرض البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال اليومين المقبلين، وما يصاحبها من أمطار غزيرة ورياح شديدة في بعض المناطق، وتأثير ذلك على الشبكة القومية للكهرباء.

وأكد أن منظومة الخدمات الإلكترونية والشكاوى وتلقي البلاغات بمختلف أدواتها ووسائلها ستكون في حالة تواصل دائم مع المواطنين لتوجيه فرق الدعم الفني والطوارئ والتدخل السريع في جميع المحافظات للتعامل مع البلاغات والشكاوى، وتأمين الشبكة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية.

وقال الدكتور محمود عصمت إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستكون على تواصل دائم مع شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقرار التغذية الكهربائية، وتأمين الشبكة الكهربائية خلال فترة سوء الأحوال الجوية، وكذلك متابعة عمل فرق الطوارئ والدعم الفني المتواجدة ميدانيًا وإصلاح الأعطال، وكذا محولات وماكينات الطوارئ للدفع بها للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة ناتجة عن تأثر الشبكة بسوء الأحوال الجوية، مع التنبيه باتباع كافة الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وضرورة تواجد كافة القيادات للمتابعة اللحظية لحالة الشبكة، وتوفير الدعم اللازم للمناطق المتأثرة وتذليل أي صعوبات أو تحديات تواجه فرق العمل المختلفة خلال إصلاح الأعطال الناتجة عن تأثر الشبكة الكهربائية بالظروف الجوية.

وأكد عصمت أن تحقيق الكفاءة في التشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات، والاستعداد للطوارئ بمختلف مسبباتها، وخاصة الطوارئ الناتجة عن الظروف المناخية وسوء الأحوال الجوية، دائمًا ما تكون ضمن أولويات خطة العمل، مشيرًا إلى مراجعة الخطوط والشبكات خاصة في المناطق المؤهلة للتأثر بموجة الطقس السيئ، واتخاذ ما يلزم لحمايتها، واستمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل الفرق الفنية في جميع شركات التوزيع، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات والموزعات على مستوى شبكات التوزيع، بالإضافة إلى تأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة، موضحًا توفير وتجهيز مولدات كهربائية احتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع التيار الكهربائي عنها بسبب العوامل الجوية.

وأهابت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالمواطنين الابتعاد عن المهمات الكهربائية وأعمدة الإنارة حرصًا على سلامتهم في ظل التغيرات المناخية المصاحبة لموجة الطقس السيئ.

