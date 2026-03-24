إعلان

محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وتوزيع المعدات بجميع الأحياء

كتب : محمد نصار

04:54 م 24/03/2026

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء رفعوا درجة الاستعداد للتعامل مع احتمالية سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة، كما تم توزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، لتسهيل إزالة أي تجمعات مائية بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع التواصل الدائم مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، وغرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى من المواطنين خاصة بأماكن تجمع المياه لإزالتها على الفور.

خطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية

وأضاف محافظ القاهرة، في بيان، أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار الساعة، وإخطار كافة الأحياء للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لحدوث أزمات، مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفوري مع أي تراكمات لمياه الأمطار.

محافظ القاهرة: خطة انتشار سريع للتعامل مع الأمطار

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود خطة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع، بالتنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحي، وشركة مياه القاهرة، وهيئة النظافة، والحماية المدنية، وشرطة المرافق لتنفيذ خطة المحافظة التي تم وضعها.

وأكد وجود تنسيق مستمر بين هيئة النظافة والصرف الصحي ورؤساء الأحياء للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة.

هيئة الأرصاد الجوية محافظة القاهرة الأمطار غرفة العمليات المركزية

