إعلان

وزارة الزراعة: ضبط أكثر من 4.3 طن من اللحوم والأسماك المخالفة خلال أيام عيد الفطر

كتب : عمرو صالح

03:36 م 24/03/2026 تعديل في 03:36 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    لحوم و أسماك المخالفة خلال أيام عيد الفطر
  • عرض 4 صورة
    لحوم و أسماك المخالفة خلال أيام عيد الفطر
  • عرض 4 صورة
    لحوم و أسماك المخالفة خلال أيام عيد الفطر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسواق ومحال عرض وبيع وتداول اللحوم ومنتجاتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2026، حيث أسفرت الحملات عن ضبط إجمالي 4 أطنان و317 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات غير المطابقة للاشتراطات الصحية، مع تحرير 17 محضرًا ضد المخالفين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات القيادة التنفيذية للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الحملات الرقابية خلال المواسم والأعياد، لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، والتصدي لأي مخالفات تمس منظومة تداول اللحوم.

وأكد الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحملات التي نفذتها الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر من خلال الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم ومنتجاتها، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، وبالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة، استهدفت الأسواق ومحال الجزارة والثلاجات ومنافذ بيع اللحوم والأسماك، خاصة مع زيادة الإقبال خلال أيام العيد.

وأوضح أن المضبوطات شملت تنوعًا كبيرًا من المنتجات، حيث جاءت الأسماك في مقدمة المضبوطات بإجمالي بلغ نحو 2.9 طن، إلى جانب مضبوطات أخرى من اللحوم ومصنعات ودواجن ودهون ومخلفات، تم ضبطها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو تداولها بالمخالفة للاشتراطات الصحية والبيطرية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، من تحرير محاضر والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

وأكد الأقنص استمرار الحملات الرقابية المكثفة خلال الفترة المقبلة، وعدم التهاون مع أي مخالفات، خاصة في المواسم، مشددًا على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المجازر ومحال بيع وتداول اللحوم.

وناشدت وزارة الزراعة المواطنين بضرورة شراء اللحوم والمنتجات الغذائية من المنافذ المعتمدة، والتأكد من سلامة الأختام والمظهر العام للمنتجات، والإبلاغ عن أي مخالفات، دعمًا لجهود الدولة في الحفاظ على الصحة العامة وضبط منظومة الغذاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الزراعة الدواجن اللحوم الأسماك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل هبوط الذهب فرصة للشراء؟ خبراء يوضحون
اقتصاد

هل هبوط الذهب فرصة للشراء؟ خبراء يوضحون
قرار عاجل من رابطة الأندية بتعديل مواعيد مباريات مجموعة التتويج
رياضة محلية

قرار عاجل من رابطة الأندية بتعديل مواعيد مباريات مجموعة التتويج
مصدر يكشف مفاجأة.. نيوم السعودي يرغب في ضم إمام عاشور
رياضة عربية وعالمية

مصدر يكشف مفاجأة.. نيوم السعودي يرغب في ضم إمام عاشور
قناة مجانية تعلن نقل مباراة البرازيل وفرنسا الودية
رياضة عربية وعالمية

قناة مجانية تعلن نقل مباراة البرازيل وفرنسا الودية
لبنان يسحب اعتماد السفير الإيراني ويمنحه مهلة للمغادرة
شئون عربية و دولية

لبنان يسحب اعتماد السفير الإيراني ويمنحه مهلة للمغادرة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موعد عيد الأضحى المبارك 2026- اضغط للتفاصيل
حالة الطقس.. الأرصاد: موجة طقس قوية تبدأ خلال ساعات- اضغط للتفاصيل
صور- طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"