ثمّن السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، جولات الرئيس السيسي لدول "قطر والإمارات والبحرين والسعودية".

وأكد السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، في بيان له، اليوم، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدول قطر والبحرين والسعودية والإمارات، تعد تأكيدًا على دعم وتضامن مصر الكامل مع دول الخليج وإدانة ورفض الاعتداءات الآثمة وغير المُبررة على أراضي الدول الشقيقة ومحاولات النيلّ من أمنها واستقراراها ومُقدرات شعبها.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن زيارة الرئيس السيسي للخارج تعكس دور مصر الريادي كصمام أمان للمنطقة العربية وقلب العروبة النابض، ودور الرئيس السيسي كقائد يسعى لترسيخ الاستقرار بالمنطقة، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل أداء دورها التاريخي في دعم الأشقاء، والعمل على حماية مقدرات الشعوب العربية، بما يعزز من مكانتها كقوة إقليمية فاعلة لا غنى عنها في معادلة الأمن والاستقرار.

وشدد نقيب السادة الأشراف على أن مصر تتحرك بثقة وثبات باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي العربي، فضلا عن امتلاك القيادة السياسية رؤية متكاملة لإدارة التوازنات الإقليمية بحكمة واقتدار.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يجنّب بلادنا ويلات الحروب وتوابعها، وأن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع".