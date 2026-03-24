أستاذ اقتصاد: التوصل لاتفاق بشأن الحرب الإقليمية سيغير الأسعار

كتب : داليا الظنيني

12:27 ص 24/03/2026

أمريكا و إيران

أكد الدكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، أنه في حال التوصل إلى اتفاق سيكون هناك تغير واضح في الأسعار، خاصة مع تأثير الحركة التجارية في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن المشهد لا تحكمه الولايات المتحدة وحدها رغم قوتها، بل تبدو أقرب إلى أداة ضمن شبكة أوسع من اللاعبين.

وقال درويش خلال حواره عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" إن الاقتصاد العالمي يراقب عن كثب تطورات المنطقة، لأن أي اتفاق أو تصعيد سينعكس مباشرة على أسواق الطاقة.

وأضاف أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات أن الموقف الأوروبي، وكذلك حلف الناتو، لم يتجاوبا مع المشاركة في الحرب، لافتًا إلى أن من أبرز المواقف كان الموقف الإسباني الذي رفض الانخراط، مستحضرًا تجارب سابقة مثل الحرب على العراق.

وأوضح أن الموقف الأوروبي الموحد تجاه عدم الانخراط العسكري المباشر يعكس رغبة القارة في تجنب الانزلاق إلى صراع إقليمي مفتوح.

وتابع درويش أن هناك لاعبين خفيين في المشهد، مثل الصين وروسيا، يلعبون أدوارًا مؤثرة في مسار الأزمة، مؤكدًا أن تعدد الأطراف يجعل من الصعب حسم الصراع بشكل سريع.

وأشار إلى أن هذه القوى تمتلك مصالح استراتيجية في استمرار التوتر أو تهدئته، مما يزيد من تعقيد المشهد ويطيل أمد الأزمة.

وأوضح أستاذ الاقتصاد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطأ في تقييم الموقف الإيراني، حيث توقع سيناريو مشابه لما حدث في فنزويلا، يقوم على إزاحة النظام سريعًا، إلا أن الواقع جاء مغايرًا لذلك التقدير.

وأكد أن إيران أظهرت قدرة على امتصاص الصدمات والرد بشكل منظم، مما أفشل التقديرات الأمريكية حول سرعة انهيار النظام.

الدكتور عبد اللطيف درويش الحرب على إيران ترامب الصين روسيا

