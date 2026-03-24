أكد الدكتور ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة التنمية المحلية والبيئة، أن المخلفات الطبية تصنف ضمن المخلفات الخطرة، نظرًا لخطورتها واحتمالات العدوى، ما يستلزم تنظيم تداولها بشكل دقيق داخل المنشآت الصحية.

وقال عبدالله خلال تصريحاته لبرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" إن الجهاز بدأ في تنظيم آليات تخزين وتوليد وربط المخلفات الطبية مع الشركات المرخصة لجمعها ومراكز المعالجة، مشيرًا إلى العمل على ربط جميع مراحل التداول بنظام إلكتروني متكامل.

وأضاف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن المنظومة الجديدة تعتمد على إصدار شهادات إلكترونية مزودة برمز الاستجابة السريع (QR Code) بما يتيح التحقق منها إلكترونيًا ومتابعة حركة المخلفات بشكل لحظي.

وأكد أن هذا النظام يشمل المستشفيات والصيدليات والعيادات بمختلف أنواعها، لضمان تتبع كل مرحلة بدقة ومنع أي تلاعب أو تزوير.

وتابع الدكتور ياسر عبدالله أن كل منشأة ستخضع لنظام تتبع خاص بها، يتم من خلاله معرفة مسار كل كيلو من المخلفات بدءًا من العيادة وحتى وصوله إلى مركز المعالجة والتخلص الآمن مع إصدار النماذج الخاصة بالتتبع عبر الجهاز.

وأوضح أن هذه الآلية تضمن الشفافية الكاملة في التعامل مع المخلفات الطبية، وتحمي المجتمع من المخاطر الصحية المحتملة.

وأشار رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الدواء لتطبيق المنظومة بشكل إلزامي، بحيث لا يتم إصدار تراخيص للمنشآت إلا بعد التسجيل في النظام.

وأكد أن عدد العيادات المسجلة في النظام وصل إلى نحو 3000 عيادة خلال فترة قصيرة، مما يعكس الالتزام الكبير من القطاع الصحي بهذه المنظومة الجديدة.

واختتم الدكتور ياسر عبدالله حديثه بالتأكيد أن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في إدارة المخلفات الطبية في مصر، وتسهم في حماية البيئة وصحة المواطنين.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل على تعزيز الوعي بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الطبية، والتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المنظومة وتعميمها على نطاق أوسع.