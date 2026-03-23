برقم العداد.. 7 خطوات للاستعلام عن استهلاك فاتورة "الكهرباء" مارس 2026

كتب : محمد صلاح

09:00 ص 23/03/2026

فواتير استهلاك الكهرباء

يسعى مشتركوا شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، مع بداية كل شهر، إلى معرفة قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء، خاصة عن شهر مارس 2026، والذي يتم تحصيله خلال شهر أبريل عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وفي هذا السياق، أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء باستخدام رقم العداد، عبر الموقع الرسمي لـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء (مارس 2026)

1. الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

2. اختيار قسم “الخدمات”.

3. الضغط على “الاستعلام عن الفواتير المباشرة”.

4. إدخال بيانات المشترك (العنوان بالكامل – المحافظة).

5. كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

6. إدخال رقم العداد (10 أرقام).

7. الضغط على زر “استعلام” لعرض قيمة الفاتورة.

خطة التوسع في العدادات مسبقة الدفع

وفي سياق متصل، تواصل الوزارة تنفيذ خطة موسعة لإحلال العدادات التقليدية بأخرى حديثة مسبقة الدفع (كودية وذكية)، في إطار تطوير منظومة الكهرباء وتحسين كفاءة التحصيل والخدمات المقدمة للمواطنين

