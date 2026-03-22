صحة النواب: تحركات السيسي الخليجية تثبت أن القاهرة تعيد صياغة معادلة الأمن العربي

كتب : عمرو صالح

09:10 م 22/03/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكدت الدكتورة جيلان أحمد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وقبلها زيارة مهمة إلى دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر، تمثل تحركا دبلوماسيا يعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة لحظة إقليمية شديدة التعقيد بكفاءة ووعي استراتيجي، ويؤكد حضور مصر الفاعل كركيزة أساسية في معادلة الاستقرار الإقليمي

وأوضحت في تصريحات صحفية أن هذه الجولة تحمل في طياتها رسائل سياسية واضحة، في مقدمتها الدعم المطلق للأشقاء في الخليج، والتأكيد على أن القاهرة حاضرة بأفعالها قبل تصريحاتها لدعم أمن واستقرار الدول العربية، بما يفند بشكل عملي مزاعم المشككين، وتؤكد مجددا ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم أمن واستقرار دول الخليج باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية متكاملة تربط بين استقرار الخليج وأمن النظام العربي ككل.

وشددت الدكتورة جيلان أحمد على أن مواقف مصر تجاه القضايا العربية تتسم بالثبات ، حيث تواصل القاهرة تبني نهج داعم لوحدة الدول الوطنية ورافض لأي تدخلات أو محاولات لزعزعة الاستقرار، مع الالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يعزز من شرعية التحرك المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

مجلس النواب لجنة الصحة بمجلس النواب زيارة الرئيس السيسي للخليج

حوادث وقضايا

حريق ضخم يلتهم مخزني دراجات وبلاستيك و3 عشش في منشأة ناصر
رياضة محلية

هل تواصل الأهلي مع حسام البدري لخلافة توروب؟.. مصدر يوضح
شئون عربية و دولية

ترامب: ستعرفون قريبا ما سيحدث بشأن إنذار محطات الطاقة في إيران
مدارس

آخر موعد لتقديم طلبات الدمج التعليمي لطلاب الثانوية العامة 2026
رياضة محلية

"رفقة عباس".. حسن شحاتة يخطف الأنظار في مباراة الزمالك وأوتوهو بكأس الكونفدرالية

