أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات بالشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب) بمحافظة الإسكندرية، وذلك ضمن منظومة الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية التابعة لجهاز شئون البيئة.

وأكدت منال عوض على أن هذه الجهود تأتي في إطار تطوير منظومة الرقابة البيئية باستخدام أحدث النظم التكنولوجية، مضيفة أن منظومة الرصد الإلكتروني المستمر تمثل أحد أهم أدوات الدولة لتعزيز الشفافية البيئية وإحكام الرقابة على مصادر التلوث الصناعي، حيث تتيح للجهاز متابعة أداء المنشآت الصناعية بشكل مباشر والتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات البيئية المعمول بها، بما يساهم في الحد من الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الربط الإلكتروني شمل إحدى المداخن الرئيسية داخل الشركة، حيث تتيح المنظومة متابعة لحظية ومستمرة لمستويات عدد من ملوثات الهواء الرئيسية، منها الجسيمات الصلبة الكلية، وأكاسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون، بالإضافة الى متابعة الظروف المرجعية المرتبطة بعملية القياس، بما يضمن المتابعة الدقيقة للانبعاثات الصناعية ومدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير البيئية المعمول بها.

وأضافت أنه بإنضمام شركة ،"إيلاب" للمنظومة ، يصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية على مستوى الجمهورية إلى 97 منشأة صناعية تمثل 502 مدخنة، مؤكدة ان الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها للتوسع في ربط المنشآت الصناعية الكبرى بمنظومة الرصد الذاتي المستمر، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الهواء، ويعزز مسار التحول نحو التنمية المستدامة، ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.