أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، جولة ليلية مفاجئة بعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لمتابعة سير العمل ميدانيًا، والاطمئنان على جاهزية المنظومة الصحية لتنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك بمحافظات إقليم القناة.

تفاصيل جولة رئيس "الرعاية الصحية" المفاجئة للإسماعيلية

واستهل رئيس الهيئة جولته بعقد اجتماع موسع مع قيادات فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، إذ أكد أهمية البناء على النجاحات والإنجازات التي حققها الفرع خلال الفترة الماضية، وضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، مشددًا على أن رضا المريض يمثل أولوية قصوى في منظومة العمل، قائلاً: "عينكم دائمًا على المريض ورضائه".

وتابع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المنشآت الصحية، مؤكدًا ضرورة تأمين مخزون استراتيجي لا يقل عن 6 أشهر، في ضوء التداعيات الدولية الراهنة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة ودون تأثر بأي متغيرات خارجية.

وكلف بتفعيل منظومة رقابة متكاملة بالكاميرات على المخازن والمنشآت الصحية، لضمان إحكام المتابعة وتعزيز الحوكمة.

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية، مؤشرات الأداء المالي والإيرادات المحققة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية، مؤكدًا أهمية استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية، بما يعكس كفاءة التشغيل وحسن استغلال الموارد.

ووافق "السبكي" على زيادة أسرة الرعايات المركزة، والتوسع في خدمات الأشعة المتقدمة، إلى جانب التوجيه بالتعاون مع الخبراء الدوليين وتعظيم الاستفادة من الكفاءات الطبية المتميزة، بما يسهم في تعزيز الإيرادات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وشملت الجولة تفقد مجمع الإسماعيلية الطبي، إلى جانب مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، إذ قام رئيس الهيئة بالمرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية، وصالات الغسيل الكُلوي، للاطمئنان على انتظام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

واطمأن الدكتور أحمد السبكي، على رفع درجة الاستعداد داخل المنشآت الصحية، واستمع إلى آراء المرضى حول مستوى الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدًا أهمية الاستجابة الفورية لملاحظاتهم والعمل على تحسين تجربة المريض بشكل مستمر.

وراجع انتظام التسجيل الإلكتروني للمرضى، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية، وتطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى، وتعزيز نظم المراجعة الداخلية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية.

وتفقد أحمد السبكي غرفة إدارة الأزمات بمجمع الإسماعيلية الطبي، والتي ترتبط إلكترونيًا بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مؤكدًا جاهزية منظومة المتابعة اللحظية وسرعة الاستجابة للتعامل مع الحالات الطارئة.

وشدد رئيس الهيئة، على أهمية استمرار انعقاد غرف إدارة الطوارئ والأزمات على مدار الساعة، مع التأكيد على التنسيق الكامل مع الغرفة المركزية للأزمات بوزارة الصحة والسكان، وهيئة الإسعاف المصرية، إلى جانب تكثيف المرور الميداني اليومي على المنشآت الصحية، بما يضمن الجاهزية الكاملة خلال فترة الاحتفالات.

تقديم 70 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل

وأشار الدكتور أحمد السبكي، في سياق متصل، إلى أن المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات إقليم القناة نجحت في تقديم ما يقرب من 70 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، من بينها أكثر من 450 ألف عملية وجراحة، إلى جانب استحداث العديد من الخدمات الطبية المتقدمة، بما يعكس التطور الكبير الذي شهدته المنظومة الصحية، ويعزز ثقة المواطنين في جودة الخدمات المقدمة.

وأكد أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في تنفيذ خطط التطوير والتأمين الطبي بكفاءة عالية، بما يضمن تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين، في إطار رؤية الدولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

ويذكر أنه رافق الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، عدد من قيادات الهيئة وقيادات فرع الهيئة بالإسماعيلية.

