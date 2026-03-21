بعد عيد الفطر.. جدول الإجازات المتبقية خلال 2026

كتب : عمرو صالح

08:00 ص 21/03/2026

يزداد البحث بمحرك جوجل عن مواعيد العطلات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري 2026، في محاولة للتخطيط المسبق للرحلات العائلية أو السفر أو ترتيب المناسبات الاجتماعية، خاصة مع بدء إجازة عيد الفطر 2026.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية قائمة بالعطلات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري، وفقًا للأجندة الرسمية.

1- شم النسيم: الإثنين 13 أبريل.
2- عيد تحرير سيناء: السبت 25 أبريل.
3- عيد العمال: الجمعة 1 مايو.
4- وقفة عيد الأضحى: الثلاثاء 26 مايو.
5- عيد الأضحى المبارك: من الأربعاء 27 مايو حتى الجمعة 29 مايو.
6- رأس السنة الهجرية: الأربعاء 17 يونيو.
7- ذكرى ثورة 30 يونيو: الثلاثاء 30 يونيو.
8- ذكرى ثورة 23 يوليو: الخميس 23 يوليو.
9- المولد النبوي الشريف: الأربعاء 26 أغسطس.
10- عيد القوات المسلحة: الثلاثاء 6 أكتوبر.

