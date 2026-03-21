تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس التونسي قدم التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عبد الفطر المبارك، معربًا عن تمنياته بأن يعيده الله على الشعبين المصري والتونسي الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وثمن الرئيس هذه اللفتة الطيبة من جانب الرئيس التونسي، معربًا عن تهنئته للرئيس التونسي وللشعب التونسي الشقيق بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ومتمنيًا سيادته لتونس الشقيقة دوام التقدم والازدهار.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيسين تناولا خلال الاتصال عددًا من التطورات الإقليمية الراهنة، حيث اتفقا على ضرورة خفض التصعيد والتوتر الحالي بالنظر لآثاره السلبية على أمن واستقرار المنطقة، فضلًا عن تداعياته الاقتصادية.

كما تناول الرئيسان العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون المشترك من أجل تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين نحو تحقيق التنمية والرخاء.