أكد السفير عاطف سالم، السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل، أن المجتمع الإسرائيلي يواجه تحديات داخلية متعددة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مشيرًا إلى تراجع حالة التماسك الداخلي التي ظهرت في بداية الحرب عقب أحداث 7 أكتوبر.

وقال سالم خلال لقائه مع الإعلامي سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية" على قناة "القاهرة الإخبارية" إن التيار الحريدي داخل إسرائيل يعاني من مشكلات واضحة في مجالي التعليم والدخل، موضحًا أن عددًا كبيرًا من أفراده يقضون سنوات طويلة في التعليم الديني، قد تمتد حتى سن الأربعين، وهو ما ينعكس سلبًا على مستوى مشاركتهم في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن بقية المجتمع الإسرائيلي تتوزع بين العاملين في مختلف القطاعات وبين المجندين في الجيش وقوات الاحتياط، مشيرًا إلى أن المواطن الإسرائيلي يقضي في المتوسط نحو 5 سنوات من حياته في الخدمة العسكرية أو الاحتياط.

وأضاف أن المجتمع الإسرائيلي يتميز بالتنوع والتعقيد، وقد شهد في السنوات الأخيرة توترات سياسية داخلية متزايدة، خاصة مع تصاعد الخلافات حول أداء الحكومة والملفات الأمنية، لافتًا إلى تراجع شعبية بعض التيارات السياسية مثل تيار سموتريتش، وأن أي حزب يحتاج تجاوز نسبة الحسم 3.25% (4 مقاعد على الأقل في الكنيست) لدخول البرلمان.

وأوضح أن أحداث 7 أكتوبر أسهمت في البداية في توحيد الصف الداخلي، حيث انضمت أحزاب المعارضة إلى حكومة الطوارئ، مما أدى إلى تشكيل جبهة سياسية واسعة، وشهد المجتمع حالة تماسك رغم الانتقادات حول ملف الرهائن، لكن هذا التماسك تراجع تدريجيًا مع استمرار الحرب، وظهرت خلافات داخلية واضحة بشأن إدارة الحكومة للأزمة، خاصة ملف الأسرى والمحتجزين.

اقرأ أيضًا:

مجتبى خامنئي يوجّه اتهامات لـ "إسرائيل وأمريكا" بشن 3 حروب ضد إيران

بسبب حرب إيران.. سويسرا تعلق صادرات الأسلحة إلى أمريكا