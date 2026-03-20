أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انتظام سير العمل بغرف العمليات المركزية بالوزارة والغرف الفرعية بالمحافظات المختلفة في أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك، فضلًا عن أعمال المرور والمتابعة الميدانية لكافة أنشطة القطاع الزراعي.

وأشار "فاروق"، في بيان اليوم، إلى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الوزارة ومديريات الزراعة بالمحافظات، لضمان استقرار المنظومة الزراعية وتلبية احتياجات المزارعين، حيث يتم المتابعة أولًا بأول مع قيادات الوزارة لما يُجرى تنفيذه من أنشطة على أرض الواقع خلال أيام الإجازة.

وتابع وزير الزراعة، تقارير غرف العمليات والأزمات بالإدارة المركزية لشؤون المديريات، والغرف الفرعية بمديريات الزراعة على مستوى الجمهورية على مدار الساعة، للتدخل الفوري في حال وقوع أي مشكلات.

وبدأت الأجهزة التنفيذية بالوزارة جولات ميدانية موسعة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأول للعيد، لضمان استقرار المنظومة الزراعية وحماية الرقعة الزراعية، حيث تفقد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، حالة الزراعات الشتوية والمحاصيل الاستراتيجية في جنوب محافظة بورسعيد، وفي مقدمتها القمح وبنجر السكر، بالتنسيق مع الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، وفي إطار حرص الوزارة على المتابعة الدقيقة للقطاع الزراعي في كافة الأوقات.

وحرص رئيس شؤون المديريات، على التواصل المباشر مع المزارعين في الحقول، ونقل تهنئة وزير الزراعة لهم بمناسبة العيد، كما طمأنهم بشأن توافر الأسمدة الآزوتية المدعمة، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم كافة سبل الدعم الفني واللوجستي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى إنتاجية، خاصة في ظل التقلبات الجوية الحالية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، استمرار الجهود المكثفة للإدارة وغرفة العمليات المركزية، والتواصل مع جميع المحافظات لمتابعة سير العمل وجهود حماية الرقعة الزراعية، ورصد التعديات أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحليات والأجهزة الأمنية.

وأشار إلى انتشار مهندسي الإدارة في جولات مرور ميدانية شملت اليوم محافظات: الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، الجيزة، الفيوم، وأسيوط، لرصد أي محاولات للبناء المخالف على الأراضي الزراعية والتصدي لها في المهد بكل حزم.

وشددت وزارة الزراعة على أن رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة الإجازات يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، مع استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان انتظام الحالة العامة للمحاصيل وتطبيق التوصيات الفنية اللازمة.

السيسي: القتل والتخريب لا يمت للإسلام بصلة ولا يرضي الله

آلاف الشهداء والمصابين.. السيسي يتحدث عن الأيام الصعبة

كان عندي ثقة.. السيسي يتحدث عن القضاء على الإرهاب