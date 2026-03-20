أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن قصة سيدنا يونس عليه السلام تحمل معاني عظيمة في فهم العبودية لله، مشيرًا إلى الموقف الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من الطائف حين استند إلى بستان، وجاءه الغلام عداس بعنقود عنب.

وقال "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc" إن النبي سأل عداس عن بلده، فلما قال من نينوى، قال له النبي: "بلد العبد الصالح والنبي الصالح يونس بن متى"، في مشهد يكشف مكانة هذا النبي الكريم.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بدعاء سيدنا يونس عليه السلام، حيث قال: "دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب الله له".

وأكد أن هذه الدعوة تجمع بين معاني التوحيد والتسبيح والاعتراف بالذنب، وهي قوله: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

وتابع الشيخ خالد الجندي أن هذا الدعاء يمثل نموذجًا كاملًا للعبد المؤمن، إذ يبدأ بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، ثم التسبيح وهو تنزيه الله عن كل نقص، ثم الاعتراف بالتقصير والذنب.

وأوضح أن هذا الترتيب يجعل الاستجابة مضمونة من الله عز وجل، لأنه يجمع بين الخضوع الكامل لله والاعتراف بالضعف البشري.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى أن قصة يونس عليه السلام تحمل دروسًا عظيمة في الصبر والتوكل على الله، حتى في أحلك الظروف.

وأكد أن الله استجاب لدعائه وأخرجه من بطن الحوت، مما يدل على أن الفرج يأتي بعد الشدة، وأن لا شيء مستحيل مع قدرة الله.

وأكد الشيخ خالد الجندي على أهمية ترديد هذا الدعاء في أوقات الشدة والضيق، لما له من أثر عظيم في تفريج الكروب واستجابة الدعوات.

