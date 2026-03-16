حنان الدرباشي: الغارمون أحد مصارف الزكاة.. وبرنامجنا يعمل منذ 16 عاماً لإنهاء الأزمة

كتب : عمرو صالح

07:02 م 16/03/2026

مؤسسة مصر الخير

أعلنت مؤسسة "مصر الخير" عن فك كرب 2000 غارم وغارمة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهودها لإدخال البهجة والسرور على أسرهم قبيل عيد الفطر المبارك، وبالتزامن مع الاحتفالات بعيد الأم.

وصرحت الدكتورة حنان الدرباشي، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي والغارمين بمؤسسة "مصر الخير"، بأن المؤسسة تُعد من أوائل وأبرز المؤسسات الأهلية في مصر التي تبنت ملف الغارمين وسداد ديونهم، مشيرة إلى النجاح في فك كرب 87 ألف حالة حتى الآن، ضمن مساعٍ مستمرة لتقليص أعداد الغارمين داخل السجون.

وأضافت أن المؤسسة أطلقت برنامج الغارمين عام 2010، وعلى مدار ستة عشر عاماً تواصل جهودها لإخراج الغارمين والعمل على "تجفيف منابع الغُرم" من خلال دراسة الحالات الاجتماعية والقانونية بدقة فائقة.

وأكدت الدرباشي أن دور المؤسسة لا يقتصر على سداد الديون فحسب، بل يمتد ليشمل التوعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث أطلقت المؤسسة مبادرة «أنتِ السند» لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للغارمات، مع التركيز على دعم الأسر الأكثر استحقاقاً في مختلف المحافظات لتحويلهم إلى أسر منتجة.

وأوضحت أن "الغارم" هو كل شخص عجز عن سداد ديونه نظراً لظروفه القهرية، لافتة إلى أن الغارمين يمثلون أحد مصارف الزكاة الثمانية التي نصت عليها الآية (60) من سورة التوبة.

وتابعت: "تقوم رؤية البرنامج على تطبيق منظومة إجرائية محكمة تستوفي كافة الجوانب القانونية والاجتماعية، بهدف مساعدة أكبر عدد من الغارمين في وقت قياسي، والحد من تدفق غارمين جدد للسجون، مما يساهم في خفض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم، ونشر ثقافة الشمول المالي".

وأشارت إلى أن قضية الغارمين ذات أثر متعدٍ لا يتوقف عند الفرد بل يمتد للأسرة بالكامل، وهو ما يفسر الاهتمام البالغ من القيادة السياسية بالقضاء على هذه الظاهرة للحفاظ على التماسك المجتمعي.

وفي ختام تصريحاتها، ذكرت رئيس قطاع الغارمين أن الظاهرة تشمل الرجال والنساء على حد سواء في كافة محافظات الجمهورية، موضحة أن أسباب التعثر تتنوع بين اقتصادية (كالمشروعات الصغيرة غير المدروسة أو تكاليف العلاج) واجتماعية (مثل المغالاة في تكاليف الزواج).

فيديو قد يعجبك



ترامب يثير الجدل باتهام إيران باستخدام "سلاح جديد" في الحرب.. التفاصيل
أخبار و تقارير

ترامب يثير الجدل باتهام إيران باستخدام "سلاح جديد" في الحرب.. التفاصيل
سعر الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
أخبار البنوك

سعر الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
دعاء ليلة القدر رمضان 2026.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
فيديوهات رمضان

دعاء ليلة القدر رمضان 2026.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
لا تكن مثل عبد العزيز في مسلسل "النص التاني".. كيف تدير غيرتك بذكاء؟
رمضان ستايل

لا تكن مثل عبد العزيز في مسلسل "النص التاني".. كيف تدير غيرتك بذكاء؟
هالة فاخر: خلعت الحجاب للعودة للعمل.. وندمت على بعض أعمالي
دراما و تليفزيون

هالة فاخر: خلعت الحجاب للعودة للعمل.. وندمت على بعض أعمالي

الرئيس السيسي يكرم الفائزين في الموسم الأول من "دولة التلاوة"
بالأسماء.. نتائج الموسم الأول من برنامج دولة التلاوة
وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026