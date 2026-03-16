استقبل حسن رداد، وزير العمل، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، اليوم الإثنين، السفير فريق أول مهندس عماد الدين مصطفى عدوي سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدَين الشقيقَين في مجالات العمل والتدريب المهني.

وأكد رداد عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تقوم على روابط أخوية وشعبية راسخة، وأن مصر حريصة دائمًا على دعم الأشقاء السودانيين في مختلف المجالات؛ خصوصًا في مجالات التنمية وبناء القدرات البشرية.



وأعرب السفير السوداني عن تقديره للقيادة السياسية المصرية، مثمنًا ما تقدمه الدولة المصرية من تسهيلات ودعم للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع وزارة العمل المصرية للاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التدريب والتأهيل المهني.

وشهد اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الجانبَين في تدريب وتأهيل الشباب السوداني على المهن التي تحتاج إليها سوق العمل السودانية، والاستفادة من التجربة المصرية في منظومة التدريب من أجل التشغيل، بما يُسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على المشاركة في جهود إعادة الإعمار والتنمية في السودان.



وبحث الجانبان التعاونَ في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، وتبادل الخبرات في حوسبة وتطوير منظومة تفتيش العمل، بما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل ويعزز من بيئة العمل اللائقة.

وتناول اللقاء دراسة إمكانية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في عدد من القطاعات التي يتميز بها سوق العمل السودانية، وفي مقدمتها قطاعات البناء والتشييد، والصناعات الغذائية، وكل المهن المرتبطة بهما، إلى جانب مهن الخياطة والتطريز، بما يُسهم في تأهيل الشباب السوداني بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.



حضر اللقاء من وزارة العمل: رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وياسمين ممدوح رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، والمهندس محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومحمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.