أجرت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة جولة ميدانية ليلية بنطاق حي الدقي للوقوف على الحالة العامة للشوارع ومستوى الانضباط بها .

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بتكثيف المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسين منظومة النظافة والتصدي للإشغالات والتعديات بالشوارع.

تفاصيل جولة نائب محافظ الجيزة الليلية بشوارع الدقي

وشملت الجولة المرور على عدد من الشوارع والمحاور الحيوية بنطاق الحي، من بينها شوارع سليمان جوهر والتحرير والزراعة، إلى جانب محيط نادي الصيد، وذلك لمتابعة مستوى النظافة والتأكد من رفع أي إشغالات أو تعديات قد تعوق حركة المواطنين أو الحركة المرورية.

وتابعت "عبد الحليم" خلال الجولة، أداء منظومة النظافة بنطاق الحي وآليات العمل وتوزيع العمالة مع التشديد على ضرورة تكثيف العمل والتعامل الفوري مع أي تجمعات للقمامة للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع. كما وجهت التدخل السريع بمديرية التضامن بالتعامل مع حالة بلا مأوى بشارع التحرير.

وأكدت نائب محافظ الجيزة أن المحافظة تنفذ خطة مرور ميداني يومية على الأحياء لمتابعة كفاءة العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام أعمال النظافة ورفع الإشغالات أولًا بأول، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات يتم رصدها على أرض الواقع بما يسهم في تحسين مستوى الأداء والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

ويذكر أنه رافق نائب المحافظ خلال الجولة كل من: محمد رزق رئيس حي الدقي واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل وممثلي شرطة المرافق.

