إعلان

نقيب الإعلاميين: "مشاركة الضيوف في برامج المقالب بتكون بعلم مسبق وموافقة كتابية"

كتب : حسن مرسي

10:24 م 15/03/2026

طارق سعدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن هناك لونًا إعلاميًا يُعرف ببرامج الترفيه أو "برامج التسالي"، موضحًا أن هذا النوع من البرامج موجود وله جمهوره، ويُقدَّم في إطار واضح ومعروف لدى المشاركين فيه.

وقال سعدة خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" على شاشة "النهار" إن مشاركة الضيوف في هذه البرامج تكون بعلمهم وموافقتهم المسبقة.

وأضاف نقيب الإعلاميين أنه يثق بنسبة 100% أن ما يُقدَّم داخل أي برنامج يتم برضا ومعرفة جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن بعض الحالات قد تتضمن موافقات كتابية لضمان حقوق الجميع وعدم حدوث أي خلاف لاحق، مؤكدًا أن هذه الموافقات المسبقة تضمن أن الجميع في المنطقة الآمنة قانونيًا وأخلاقيًا.

وتحدث طارق سعدة عن معرفة الضيوف بطبيعة البرامج التي يشاركون فيها، قائلًا إن من يشارك غالبًا يكون على دراية بطبيعة البرنامج وإطاره العام، حتى وإن لم يكن مطلعًا على كل التفاصيل الدقيقة.

وأوضح أن الضيف يكون مدركًا لطبيعة ظهوره وما سيقدمه خلال الحلقة، وهذا هو الحد الأدنى من الشفافية المطلوبة.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى مقولة: "من يخدع الناس ويظن أنهم قد خُدعوا فقد خُدع"، مؤكدًا أهمية الوضوح والشفافية بين جميع أطراف العمل الإعلامي.

ولفت إلى أن المهنية تقتضي أن يكون الضيف على علم بطبيعة البرنامج الذي يشارك فيه، حتى لا يتعرض لأي موقف محرج لا يتوقعه.

وأكد على أن برامج المقالب والترفيه تحظى بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، وأن النقابة تتابع هذا النوع من البرامج للتأكد من التزامها بالمعايير المهنية والأخلاقية، مشددًا على أن نجاح هذه البرامج يعتمد على مصداقيتها وشفافيتها مع الضيوف والجمهور على حد سواء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طارق سعدة نقيب الإعلاميين أميرة بدر برنامج أسرار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

