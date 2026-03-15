أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن استخدام لقب "إعلامي" دون الحصول على ترخيص رسمي من نقابة الإعلاميين يُعد انتحال صفة، مشيرًا إلى أن النقابة هي الجهة الوحيدة المنوطة قانونًا بمنح لقب إعلامي وفقًا للقانون رقم 93 لسنة 2016.

وقال سعدة خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" على شاشة "النهار" إن أي شخص يمارس العمل الإعلامي أو يطلق على نفسه صفة إعلامي دون قيد بالنقابة يعرض نفسه للمساءلة الجنائية، والتي قد تصل إلى الحبس والغرامة.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن النيابات العامة على مستوى الجمهورية تخاطب النقابة رسميًا للاستعلام عن حالة الأشخاص الذين يتم ضبطهم، للتأكد من قيدهم من عدمه.

وأوضح أنه في حال عدم القيد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بينما يُخلى سبيل المقيدين وفقًا للإجراءات المتبعة، مؤكدًا أن هذا التنسيق يضمن تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

وتابع طارق سعدة أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع إدارات البحث الجنائي ومباحث الإنترنت لرصد منتحلي الصفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل مع البلاغات المقدمة ضدهم.

وأشار إلى أن النقابة تتلقى العديد من البلاغات من مواطنين يتعرضون لعمليات نصب أو احتيال على أيدي أشخاص يدعون أنهم إعلاميون، ويتم التعامل مع هذه البلاغات بجدية تامة.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن النقابة تتابع أيضًا ملف الكيانات الوهمية التي تدّعي ممارسة العمل النقابي دون سند قانوني، مؤكدًا أن العمل في هذا الملف مستمر، وقد تم قطع شوط كبير في مواجهته.

وأوضح أن هذه الكيانات تضلل الرأي العام وتسيء إلى المهنة، وتسعى النقابة بالتعاون مع الجهات المعنية إلى إنهاء نشاطها غير القانوني.

وأكد طارق سعدة على أن نقابة الإعلاميين هي المظلة الشرعية الوحيدة للإعلاميين في مصر، وأنها تعمل على حماية المهنة وأصحابها من الدخلاء والمخالفين.

ودعا كل من يمارس العمل الإعلامي إلى التقدم للنقابة واستيفاء شروط القيد، حتى يتمتع بالحماية القانونية ويكون تحت مظلة النقابة التي تدافع عن حقوق أعضائها وتصون كرامتهم المهنية.

