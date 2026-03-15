إعلان

نقيب الإعلاميين: استخدام لقب "إعلامي" بدون ترخيص جريمة انتحال صفة.. العقوبة قد تصل للحبس

كتب : حسن مرسي

09:44 م 15/03/2026

الدكتور طارق سعدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن استخدام لقب "إعلامي" دون الحصول على ترخيص رسمي من نقابة الإعلاميين يُعد انتحال صفة، مشيرًا إلى أن النقابة هي الجهة الوحيدة المنوطة قانونًا بمنح لقب إعلامي وفقًا للقانون رقم 93 لسنة 2016.
وقال سعدة خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" على شاشة "النهار" إن أي شخص يمارس العمل الإعلامي أو يطلق على نفسه صفة إعلامي دون قيد بالنقابة يعرض نفسه للمساءلة الجنائية، والتي قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وأضاف نقيب الإعلاميين أن النيابات العامة على مستوى الجمهورية تخاطب النقابة رسميًا للاستعلام عن حالة الأشخاص الذين يتم ضبطهم، للتأكد من قيدهم من عدمه.
وأوضح أنه في حال عدم القيد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بينما يُخلى سبيل المقيدين وفقًا للإجراءات المتبعة، مؤكدًا أن هذا التنسيق يضمن تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وتابع طارق سعدة أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع إدارات البحث الجنائي ومباحث الإنترنت لرصد منتحلي الصفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل مع البلاغات المقدمة ضدهم.
وأشار إلى أن النقابة تتلقى العديد من البلاغات من مواطنين يتعرضون لعمليات نصب أو احتيال على أيدي أشخاص يدعون أنهم إعلاميون، ويتم التعامل مع هذه البلاغات بجدية تامة.
وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن النقابة تتابع أيضًا ملف الكيانات الوهمية التي تدّعي ممارسة العمل النقابي دون سند قانوني، مؤكدًا أن العمل في هذا الملف مستمر، وقد تم قطع شوط كبير في مواجهته.
وأوضح أن هذه الكيانات تضلل الرأي العام وتسيء إلى المهنة، وتسعى النقابة بالتعاون مع الجهات المعنية إلى إنهاء نشاطها غير القانوني.
وأكد طارق سعدة على أن نقابة الإعلاميين هي المظلة الشرعية الوحيدة للإعلاميين في مصر، وأنها تعمل على حماية المهنة وأصحابها من الدخلاء والمخالفين.
ودعا كل من يمارس العمل الإعلامي إلى التقدم للنقابة واستيفاء شروط القيد، حتى يتمتع بالحماية القانونية ويكون تحت مظلة النقابة التي تدافع عن حقوق أعضائها وتصون كرامتهم المهنية.

اقرأ أيضًا:
نقيب الإعلاميين: العقوبة آخر خطوة لضبط المشهد الإعلامي

نقيب الإعلاميين: ندير مواردنا ذاتيًا.. "مبنخدش ولا مليم من الدولة"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طارق سعدة نقيب الإعلاميين أميرة بدر برنامج أسرار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شاكك في سلوكها.. ليلة مقتل فتاة دسوق على يد زوجها داخل حظيرة المواشي
حوادث وقضايا

شاكك في سلوكها.. ليلة مقتل فتاة دسوق على يد زوجها داخل حظيرة المواشي
حسن مالك يجيب على سؤال رامز جلال: من الفنان رقم واحد عند الشباب الآن؟
دراما و تليفزيون

حسن مالك يجيب على سؤال رامز جلال: من الفنان رقم واحد عند الشباب الآن؟
يدمر القلب ويرفع السكر.. احذر الإكثار من تناول هذا الخبز على السحور
سفرة رمضان

يدمر القلب ويرفع السكر.. احذر الإكثار من تناول هذا الخبز على السحور
ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين للنفقة
وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم