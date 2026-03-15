أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية ملك لكل المصريين وليست ملكًا لشخص بعينه، مشددًا على أنه لا يمتلك في الدولة سوى راتبه فقط، وأن الجميع شركاء في المسؤولية والتحديات التي تواجه البلاد.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، إنه يتابع باستمرار ما يُكتب في الصحافة ووسائل الإعلام وكذلك التعليقات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه لفت انتباهه مقال لأحد الصحفيين تحدث فيه عن أن الحكومة لا تقول الحقيقة كاملة، أو أنها تطلق وعودًا لا يتم تنفيذها.

وأوضح الرئيس السيسي، أن مثل هذه الانتقادات قد تعكس تطلعات المواطنين وآمالهم في أن تتمكن الدولة من تلبية كل احتياجاتهم، لكنه أشار إلى أن الواقع يفرض تحديات كبيرة، قائلًا: إن الدولة لا تستطيع تنفيذ كل ما يتمناه المواطنون في ظل ظروف صعبة ومتغيرات خارجية متلاحقة شهدتها السنوات الخمس الماضية.

مصر تواجه تحديات اقتصادية متلاحقة خلال السنوات الأخيرة

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر لم تكن سببًا في كثير من الأزمات العالمية التي مرت بها المنطقة والعالم، لكنها تأثرت بتداعياتها، مؤكدًا أن الدولة تتحمل ضغوطًا كبيرة في ظل وجود نحو 120 مليون مواطن تسعى الحكومة لتوفير احتياجاتهم الأساسية بما يتناسب مع إمكانياتهم.

ولفت الرئيس السيسي، إلى أن مصر نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016 ونجحت في تحقيق أهدافه، إلا أن السنوات التالية شهدت تحديات عالمية كبيرة أثرت على الاقتصاد، موضحًا أن البلاد فقدت خلال العامين الماضيين نحو 10 مليارات دولار من الإيرادات المباشرة، وهو ما يعادل نحو 500 مليار جنيه، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على قدرة الدولة على الإنفاق.



واستعرض الرئيس السيسي، في سياق حديثه، حجم التحديات المرتبطة بقطاع الطاقة، موضحًا أن مصر تستهلك سنويًا منتجات بترولية بنحو 20 مليار دولار، وهو ما يعادل قرابة تريليون جنيه. وأضاف أن الجزء الأكبر من هذه المنتجات يستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء وليس فقط في وسائل النقل والمعدات.

وتابع: أن نحو 60% من هذا الرقم، أي ما يقارب 600 مليار جنيه، يذهب لتوفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، مشيرًا إلى أن وزارة البترول توفر الغاز والمازوت والسولار لتشغيل محطات الكهرباء، في حين تتحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة حتى لا تتحمل الأسر أعباءً أكبر في فواتير الكهرباء.

الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة

وأردف الرئيس السيسي قائلًا: إن الدولة تتحمل مئات المليارات سنويًا لدعم الطاقة، موضحًا أن ما يتم تحصيله من المواطنين لا يغطي التكلفة الحقيقية، وأنه لو تم تحميل المواطنين كامل التكلفة لارتفعت الفواتير عدة أضعاف.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية أن يكون المواطن على دراية بحجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة عند اتخاذ القرارات، موضحًا أن بعض البيانات لا يمكن إعلانها كاملة لأسباب مختلفة من بينها اعتبارات أمنية.



واختتم الرئيس السيسي، حديثه بالتأكيد على أن الدولة ليست ملكًا للحكومة أو للرئيس، بل هي ملك لجميع المصريين، قائلاً: "الدولة دي بتاعتنا كلنا مش بتاعتي لوحدي، وكلنا لنا فيها زي بعض وعلينا فيها زي بعض.. والله يعلم أنا لا أمتلك فيها غير مرتبي".







"مصر بحاجة لتماسك أبنائها".. السيسي: الحكومة جاهزة لتلقي أي اقتراحات لحل المشكلات



السيسي ردًا على انتقادات الحكومة: قراراتنا مدروسة ونختار الأقل تكلفة على المواطنين



