أكد منير فخري عبد النور، وزير السياحة والصناعة الأسبق، أنه كان مشجعًا جدًا لابنه شريف على خوض تجربة الاستثمار في مجال اللحوم، موضحًا أن الفكرة بدت منطقية اقتصاديًا للغاية.

وقال عبد النور خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار": "أنا كنت مشجع جدًا، المنطق بيقول إن اللحمة السوداني أرخص من اللحمة المصرية بمراحل، وعندنا سوق مصر بتستورد لحوم السودان، يعني نظريًا عملية ربحانة 100%".

في المقابل، أوضح شريف عبد النور، العضو المنتدب لشركة جي بي كابيتال، أن المشروع واجه تحديات حقيقية كبيرة، أولها أن المجزر الذي تم شراؤه كان منشأة كبيرة جدًا ذات تكلفة ثابتة مرتفعة للغاية.

وقال شريف: "اشترينا المجزر وكان عبارة عن مصنع كبير فيه تكلفة ثابتة عالية جدًا"، مشيرًا إلى أن حجم التشغيل لم يصل إلى المستوى المطلوب لتغطية تلك التكاليف الثابتة.

وتابع أن المشكلة الثانية كانت في نموذج العمل نفسه، موضحًا: "اللحمة عبارة عن سلسلة فيها تربية وتسمين ومجزر وبيع تجزئة، والحتة اللي في النص دي هامش الربح فيها محدود جدًا".

ولفت إلى أنه استثمر كل مدخراته الشخصية في المشروع، والتي بلغت نحو مليون جنيه، قائلًا: "أنا شخصيًا حطيت كل اللي كنت محوشه في المشروع"، مؤكدًا أنه كان متحمسًا جدًا للتجربة رغم التحديات.