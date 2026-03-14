إعلان

"متتكلموش معانا كتير".. مصطفى الفقي يكشف لأول مرة تفاصيل رسالة نقلها مبارك من أمريكا لرئيس الصين

كتب : أحمد العش

01:32 ص 14/03/2026

الدكتور مصطفى الفقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، عن تفاصيل لقاء جمع الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك بالقيادة الصينية في أواخر الثمانينات، موضحًا أن "مبارك" نقل رسالة أمريكية للرئيس الصيني بخصوص حقوق الإنسان والعدل الاجتماعي وعدم التضييق على الطوائف الدينية.

وأضاف "الفقي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست أسئلة حرجة، أن الرئيس الصيني رد بطريقة حازمة قائلاً: "بلغ الأمريكيين ألا يتحدثوا معنا كثيرًا"، مشيرًا إلى أن الصين قوة كبيرة وبطيئة الحركة بطبيعتها، وأن تحركاتها تخضع لأهداف اقتصادية واستراتيجية بعيدة المدى وليست دعوة للحرب.

وأوضح المفكر السياسي، أن التنين الصيني، كما وصفه، يمتلك خبرة تاريخية عميقة في التعامل مع الأزمات، بدءًا من حرب الأفيون الأولى والثانية وحتى الحروب العالمية، وأن استراتيجيته تقوم على الصبر والحساب الدقيق للمصالح، وليس الانخراط في صراعات مباشرة إلا عند الضرورة القصوى.

وأشار إلى أن الصين لا تسعى للهيمنة المباشرة على العالم، رغم قدرتها على تحريك مناطق شاسعة وتأثيرها الكبير، وأن نهجها يقوم على الحفاظ على الاستقرار والسلام، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى أو تغيير ملامح المجتمع الدولي، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للصين كان دائمًا التركيز على التنمية والاقتصاد والاستقرار الإقليمي.
واختتم الدكتور مصطفى الفقي، حديثه بأن الرسالة التي نقلها مبارك تعكس مدى احترام الصين لنهجها الاستراتيجي، وحذر من سوء فهم طبيعتها أو تفسير تحركاتها كدعوة للصراع، مؤكدًا أن القوة الصينية تبنى على الصبر والتخطيط طويل الأمد، وليس على الانفعال اللحظي.


أحدث الموضوعات

حسن الخاتمة.. وفاة مُصلٍ أثناء سجوده في صلاة التراويح بالمنوفية
أخبار وتقارير

حسن الخاتمة.. وفاة مُصلٍ أثناء سجوده في صلاة التراويح بالمنوفية
بعد انتهاء الجرعات.. تفاصيل الحالة الصحية لشيخ الأزهر
أخبار مصر

بعد انتهاء الجرعات.. تفاصيل الحالة الصحية لشيخ الأزهر

انتخابات المهندسين.. محمد عبدالغني يتقدم بأكثر من 10 آلاف صوت
أخبار مصر

انتخابات المهندسين.. محمد عبدالغني يتقدم بأكثر من 10 آلاف صوت

بعد طلاقهما.. شيماء سيف تعود لمحمد كارتر
دراما و تليفزيون

بعد طلاقهما.. شيماء سيف تعود لمحمد كارتر
"أمطار تصل لحد السيول".. الأرصاد تحذر من تقلبات طقس يوم 24 رمضان
أخبار وتقارير

"أمطار تصل لحد السيول".. الأرصاد تحذر من تقلبات طقس يوم 24 رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"أمطار تصل لحد السيول".. الأرصاد تحذر من تقلبات طقس يوم 24 رمضان
"استفزاز لمشاعر المسلمين".. الأزهر الشريف يدين إغلاق المسجد الأقصى في رمضان
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي