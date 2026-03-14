كشف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، عن تفاصيل لقاء جمع الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك بالقيادة الصينية في أواخر الثمانينات، موضحًا أن "مبارك" نقل رسالة أمريكية للرئيس الصيني بخصوص حقوق الإنسان والعدل الاجتماعي وعدم التضييق على الطوائف الدينية.

مصطفى الفقي يكشف تفاصيل رسالة نقلها مبارك من أمريكا لرئيس الصين

وأضاف "الفقي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست أسئلة حرجة، أن الرئيس الصيني رد بطريقة حازمة قائلاً: "بلغ الأمريكيين ألا يتحدثوا معنا كثيرًا"، مشيرًا إلى أن الصين قوة كبيرة وبطيئة الحركة بطبيعتها، وأن تحركاتها تخضع لأهداف اقتصادية واستراتيجية بعيدة المدى وليست دعوة للحرب.

وأوضح المفكر السياسي، أن التنين الصيني، كما وصفه، يمتلك خبرة تاريخية عميقة في التعامل مع الأزمات، بدءًا من حرب الأفيون الأولى والثانية وحتى الحروب العالمية، وأن استراتيجيته تقوم على الصبر والحساب الدقيق للمصالح، وليس الانخراط في صراعات مباشرة إلا عند الضرورة القصوى.

وأشار إلى أن الصين لا تسعى للهيمنة المباشرة على العالم، رغم قدرتها على تحريك مناطق شاسعة وتأثيرها الكبير، وأن نهجها يقوم على الحفاظ على الاستقرار والسلام، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى أو تغيير ملامح المجتمع الدولي، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للصين كان دائمًا التركيز على التنمية والاقتصاد والاستقرار الإقليمي.

واختتم الدكتور مصطفى الفقي، حديثه بأن الرسالة التي نقلها مبارك تعكس مدى احترام الصين لنهجها الاستراتيجي، وحذر من سوء فهم طبيعتها أو تفسير تحركاتها كدعوة للصراع، مؤكدًا أن القوة الصينية تبنى على الصبر والتخطيط طويل الأمد، وليس على الانفعال اللحظي.



اقرأ أيضًا:

