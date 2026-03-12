شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها؛ استعراض الدكتور مصطفى مدبولي خطة الاستثمارات الحكومية للعام المالي 2027/2026، ومتابعة الموقف التنفيذي والوضع المالي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدبولي يستعرض خطة الاستثمارات الحكومية للعام المالي 2027/2026

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لاستعراض تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.

مدبولي يُتابع الموقف التنفيذي والوضع المالي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي والوضع المالي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في اجتماع عقده اليوم؛ بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، و محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، والمهندس عمرو خطاب، مساعد وزيرة الإسكان للشئون الفنية والمشروعات.

وزير التموين: 2 جنيه حدًا أقصى لسعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضبط الأسواق وتيسير حصول المواطنين على الخبز بأسعار مناسبة وعادلة.

وزير الدفاع يزور مصابي القوات المسلحة بمجمع الجلاء الطبي في يوم الشهيد

قام الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بزيارة عدد من مصابى القوات المسلحة الذين يخضعون للعلاج حاليًا بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة وذلك عرفانًا وتقديرًا لتضحياتهم من أجل حماية الوطن وصون مقدساته ، تزامناً مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

لرفع كمرات المونوريل.. غلق كلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان على مراحل

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (خط وادي النيل – 6 أكتوبر) ورفع كمرات خرسانية ضمن أعمال محطة وادي النيل وذلك بشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان.

وزيرة التنمية: لجان تفتيش مشتركة تتابع أداء أحياء بولاق الدكرور والهرم ومركز كرداسة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن قيام لجنة مشتركة من الوزارة برئاسة قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، وعضوية الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي والإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بالمرور الميداني على عدد من الوحدات المحلية بمحافظة الجيزة، شملت حي بولاق الدكرور ومركز ومدينة كرداسة وحي الهرم، وذلك لمتابعة منظومة العمل وضبط مخالفات البناء والإشغالات ومراجعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الري: محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 تعد بمثابة خطة تنفيذية لتطبيق مستهدفات الوزارة

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات ندوة "تقييم مخرجات العملية التدريبية وآثارها"، والمنعقدة بمقر مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بالسادس من أكتوبر، لإستعراض رؤية ومجهودات تطوير المنظومة التدريبية بالوزارة، وذلك بحضور الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى الاسبق وأمين عام المجلس العربى للمياه، وعدد من السادة قيادات الوزارة .

رئيس هيئة الرعاية الصحية: خدمات متكاملة في 23 تخصصًا طبيًا بمستشفى الحياة ببورفؤاد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية التي قدّمها مستشفى الحياة ببورفؤاد، التابع لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل منذ بدء التشغيل وحتى الآن، والتي تجاوزت 3 ملايين خدمة طبية وعلاجية، وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

