أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها فجر اليوم الثلاثاء، إنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميا، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الساعة الثالثة صباحا.

في المقابل، شهدت العديد من محطات الوقود في عدد من المحافظات حالة من الزحام الشديد، قبل إعلان تحريك أسعار المواد البترولية، ما دفع عددًا كبيرًا من المواطنين إلى التوجه لمحطات البنزين لتزويد سياراتهم بالوقود قبل أي زيادة محتملة في الأسعار.

رصدت عدسات "مصراوي" تكدس السيارات أمام عدد من محطات الوقود في القاهرة الكبرى، وسط حالة من الترقب والقلق بين المواطنين بأسعار البنزين والسولار الجديدة.

وأقدمت بعض محطات الوقود، في السياق ذاته، على إغلاق أبوابها مؤقتًا أمام السيارات، انتظارًا لصدور أي قرارات رسمية بشأن الأسعار، لتجنب حدوث تكدسات أكبر أو التعامل مع أي تغييرات محتملة في أسعار الوقود.

وبحسب بيان وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن تعديل أسعار الوقود التي أعلن عنها فجر اليوم الثلاثاء جاءت النحو التالي:

- بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر.

- بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر.

- بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر.

- سولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر.

- بوتاجاز من 225 إلى 275 جنيها للإسطوانة 12.5 كجم.



- من 450 إلى 550 جنيها للأسطوانة 25 كجم.



- غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيها للمتر.



وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات.

وأضافت الوزارة، أنه في مواجهة تلك التحديات تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل علي تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأكدت الوزارة، أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل على استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.

كما تؤكد أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.

