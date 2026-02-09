أشاد النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي بضرورة تقنين استخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في أول جلسة استماع بشأن مناقشة خطة الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

وأكد عبد الجواد أن التطور التكنولوجي ليس عدوًّا؛ قائلًا: ولكنه أداة يمكن أن تنفع أو تضر، مؤكدًا أهمية القانون وتطبيقه، ولكن وفقًا لرؤية مشتركة بين الحكومة والبرلمان، وكذلك وَفق رؤية مجتمعية؛ كي يؤتي ثماره.

وأشار النائب إلى أن معدل استخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي في مصر كبير للغاية، حتى وصل إلى مرحلة الإدمان الرقمي.

وأشار عبد الجواد إلى أن هناك تقارير تؤكد أن مصر الأولى عربيًّا، و14 عالميًّا في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب: نتمنى أن نكون على قدر آمال وطموحات الشعب المصري.

وتابع عضو مجلس النواب: يجب أن نتميز بسعة الصدر، ولا بد من التحليل والدراسة والمناقشة لكل ما يتم طرحه؛ من أجل تحقيق مطالب ورضا الشارع المصري.