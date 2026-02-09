إعلان

رئيس برلمانية "مستقبل وطن": استخدام الأطفال مواقع التواصل دخل مرحلة الإدمان الرقمي

كتب : نشأت حمدي

01:53 م 09/02/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي بضرورة تقنين استخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في أول جلسة استماع بشأن مناقشة خطة الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

وأكد عبد الجواد أن التطور التكنولوجي ليس عدوًّا؛ قائلًا: ولكنه أداة يمكن أن تنفع أو تضر، مؤكدًا أهمية القانون وتطبيقه، ولكن وفقًا لرؤية مشتركة بين الحكومة والبرلمان، وكذلك وَفق رؤية مجتمعية؛ كي يؤتي ثماره.

وأشار النائب إلى أن معدل استخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي في مصر كبير للغاية، حتى وصل إلى مرحلة الإدمان الرقمي.

وأشار عبد الجواد إلى أن هناك تقارير تؤكد أن مصر الأولى عربيًّا، و14 عالميًّا في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب: نتمنى أن نكون على قدر آمال وطموحات الشعب المصري.

وتابع عضو مجلس النواب: يجب أن نتميز بسعة الصدر، ولا بد من التحليل والدراسة والمناقشة لكل ما يتم طرحه؛ من أجل تحقيق مطالب ورضا الشارع المصري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد عبد الجواد حزب مستقبل وطن مجلس النواب الرئيس السيسي عمرو طلعت وزير الاتصالات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إريتريا تتهم إثيوبيا بتلفيق تقرير عن عبور قواتها للحدود
شئون عربية و دولية

إريتريا تتهم إثيوبيا بتلفيق تقرير عن عبور قواتها للحدود
التعليم تعلن توزيع منهج البرمجة للصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026
مدارس

التعليم تعلن توزيع منهج البرمجة للصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026
تطورات أزمة "تسجيلات شقيق شيرين".. محاميها يتهم مدير صفحاتها ودفاعه يرد
زووم

تطورات أزمة "تسجيلات شقيق شيرين".. محاميها يتهم مدير صفحاتها ودفاعه يرد
رمضان 2026.. خناقة مها نصار وهند صبري في كواليس "مناعة"من "الردح" لتدخل
زووم

رمضان 2026.. خناقة مها نصار وهند صبري في كواليس "مناعة"من "الردح" لتدخل
مد مواعيد الخط الثالث لمترو الأنفاق ساعة إضافية في رمضان
أخبار مصر

مد مواعيد الخط الثالث لمترو الأنفاق ساعة إضافية في رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة