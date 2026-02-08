إعلان

أديب لرئيس الوزراء: المواطن عايز يحط إيده في جيبه يلاقى الفلوس تجيب حاجة تعيشه

كتب- حسن مرسي:

11:32 م 08/02/2026

عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الوقت قد حان لترى الحكومة القادمة تغييرًا حقيقيًا وملموسًا في حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الشعب ينتظر إنجازات واضحة على الأرض وليس وعودًا فقط.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "الشعب يرى أشياء عايزها تتغير، والشعب عايز يشوف الإنجاز، المواطن عايز يحط إيده في جيبه يلاقى الفلوس تجيب حاجة تعيشه بشكل أفضل".

وأضاف أديب أن هذه المطالب يجب أن تكون المهمة رقم واحد للحكومة الجديدة، قائلًا: "يجب أن تكون هذه هي المهمة رقم واحد لهذه الوزارة.. أن يرى الشعب تغييرًا حقيقيًا واضحًا".

وأوضح أن هذه المهمة صعبة جدًا على الدكتور مصطفى مدبولي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لكنها ضرورية لاستمرار الثقة بين الحكومة والمواطنين.

وأشار إلى أن بعض الآراء التي تلقاها تؤيد بقاء مدبولي نظرًا لمعرفته بملفات معينة منذ بدايتها، قائلًا: "ملفات هو يعرف بدايتها، ولذلك يجب أن يستمر حتى نهايتها".

ودعا أديب المواطن للانتظار حتى تنتهي الحكومة من هذه الملفات، على أن يرى بعدها شيئًا جديدًا واضحًا يلمسه في حياته اليومية، مؤكدًا أن هذا هو الاختبار الحقيقي لنجاح التعديل الوزاري.

