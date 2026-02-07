نتيجة الحلقة الـ26 من برنامج دولة التلاوة.. محمد القلاجي يحصل على أعلى

أسدل الستار مساء اليوم السبت على الحلقة الـ26 من برنامج "دولة التلاوة"، في الحلقة قبل الأخيرة قبل الوصول إلى النهائي.

وشهدت المنافسة بين المتسابقين الـ5 الأوائل إثارة وتشويقًا، مع حيرة واضحة بين لجنة التحكيم بسبب تقارب النتائج.

نتائج لجنة تحكيم دولة التلاوة اليوم

قدّمت لجنة التحكيم تقييمها للمتسابقين الـ5، وجاءت النتائج كما يلي: (الشيخ محمد القلاجي: مجموع الدرجات 274، متصدرًا المنافسة - أحمد محمد علي: مجموع الدرجات 273 - محمد كامل: مجموع الدرجات 273 - أشرف سيف: مجموع الدرجات 272 - محمود كمال الدين: مجموع الدرجات 270).

سبب خروج المتسابق محمود كمال الدين من برنامج دولة التلاوة

وأظهرت هذه النتائج شدة المنافسة وتقارب مستويات المتسابقين، مما صعّب على لجنة التحكيم تحديد الفائز الأول بسهولة، والتي في النهاية أسفرت عن خروج المتسابق محمود كمال الدين، لحصوله على أدنى الدرجات إذ حصل على 270 درجة فقط.

وحرصت الإعلامية آية عبد الرحمن مقدم البرنامج على توجيه التحية للمتسابق محمود كمال الدين، مشيدةً بما قدمه طوال فترة المسابقة، داعيةً الجمهور للتصويت له لنيل جائزة الجمهور، رغم أن درجاته جاءت الأقل بين الـ5 الأوائل.

وشهدت الحلقة حضورًا مميزًا من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي شارك في تقييم الأداء، إلى جانب لجنة التحكيم الموقرة، وعلى رأسهم الشيخ مصطفى عاطف والشيخ جابر البغدادي، إضافة إلى تفاعلهم المستمر مع المتسابقين طوال البرنامج.

