تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أديب عن أزمة (ATM): طوابير أول الشهر والمواسم.. وأحياء كاملة بدون ماكينة صراف

تناول الإعلامي عمرو أديب، الشكاوى المتزايدة من أزمة الصرافات الآلية (ATM) وطول الطوابير أمامها، خاصة مع اقتراب مواعيد الصرف في أول الشهر وفي المواسم والأعياد، رافضًا التبريرات التي ترد على تلك الشكاوى.

40 تاجر فقط يتحكمون في الأسعار.. الشعبة: لا مبرر لوصول الدواجن لـ120 جنيهًا قبل رمضان

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن لا مبرر على الإطلاق لزيادة أسعار الدواجن في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن السعر في المزرعة كان قبل ستة أشهر يتراوح بين 58 و60 جنيهًا، وأن هذا السعر كان غير عادل للمنتج، لكن الزيادة الحالية إلى 115-120 جنيهًا للكيلو مرفوضة تمامًا.

هل هناك قرارات جديدة لتنظيم مكبرات المساجد في رمضان؟.. الأوقاف توضح

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الضوابط المنظمة لاستخدام مكبرات الصوت في المساجد خلال شهر رمضان هي نفس المعايير المستقرة والمعمول بها منذ سنوات، ولم يُستجد أي شيء بشأنها.

أديب: التضخم ينخفض والأسعار ترتفع.. لماذا لا يشعر المواطن المصري بأي تحسن؟

طرح الإعلامي عمرو أديب مفارقة صارخة بين الأرقام الرسمية المنخفضة للتضخم وبين الواقع المعيشي اليومي الذي يعيشه المواطن المصري، مؤكدًا أن الأخير لا يشعر بأي تحسن بل يرى كل شيء في تزايد مستمر.

"مستقبل مصر" هادف للربح أم يؤدي دورًا استراتيجيًا؟.. خبير اقتصادي يحلل

أوضح الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، طبيعة عمل جهاز "مستقبل مصر" في ملف استيراد السلع الاستراتيجية، موضحًا ما إذا كان الجهاز يحقق أرباحًا من هذه العملية أم يؤدي دورًا خدميًا بحتًا.