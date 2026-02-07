شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

طرح الإعلامي عمرو أديب مفارقة صارخة بين الأرقام الرسمية المنخفضة للتضخم وبين الواقع المعيشي اليومي الذي يعيشه المواطن المصري، مؤكدًا أن الأخير لا يشعر بأي تحسن بل يرى كل شيء في تزايد مستمر.

تسلمت السفارة المصرية في هولندا، رأس تمثال حجري من حجر الجرانوديوريت، كانت قد خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية، جاء ذلك في ضوء ما تم الإعلان عنه خلال زيارة رئيس وزراء مملكة هولندا إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وما أكده خلال اللقاء من التزام بلاده بتقديم الدعم اللازم لمصر في جهودها الرامية إلى استعادة آثارها التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تأسيس "بنك وطني للأنسجة البشرية" وتفعيل منظومة التبرع بالأنسجة بعد الوفاة.

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الجمعة، جهود أحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور والمنيرة الغربية في تنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من الطرق العامة وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بالشارع.

كشف مصدر مسؤول، من مطار القاهرة الدولي تفاصيل تسرب وقود بخطوط تموين الطائرات بالمطار.

أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن تنظيم يوم توظيف مفتوح من قبل منصة شغلني يوم السبت 14 فبراير لوظيفة مندوب توصيل بشركة Amazon.