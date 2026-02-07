نشرة منتصف الليل| مصر تسترد رأس تمثال أثري نادر من هولندا.. ومقترح برلماني للتبرع بالجلود البشرية
كتب : عمرو صالح
نشرة منتصف الليل
شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
أديب: التضخم ينخفض والأسعار ترتفع.. لماذا لا يشعر المواطن المصري بأي تحسن؟
طرح الإعلامي عمرو أديب مفارقة صارخة بين الأرقام الرسمية المنخفضة للتضخم وبين الواقع المعيشي اليومي الذي يعيشه المواطن المصري، مؤكدًا أن الأخير لا يشعر بأي تحسن بل يرى كل شيء في تزايد مستمر.
مصر تسترد رأس تمثال أثري نادر من هولندا بعد خروجه بطرق غير مشروعة – (صور)
تسلمت السفارة المصرية في هولندا، رأس تمثال حجري من حجر الجرانوديوريت، كانت قد خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية، جاء ذلك في ضوء ما تم الإعلان عنه خلال زيارة رئيس وزراء مملكة هولندا إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وما أكده خلال اللقاء من التزام بلاده بتقديم الدعم اللازم لمصر في جهودها الرامية إلى استعادة آثارها التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.
"بنك وطني للأنسجة".. مقترح برلماني للتبرع بالجلود البشرية بعد الموت -(تفاصيل)
تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تأسيس "بنك وطني للأنسجة البشرية" وتفعيل منظومة التبرع بالأنسجة بعد الوفاة.
الجيزة ترفع الإشغالات والتعديات في 3 مناطق بالمحافظة - (صور)
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الجمعة، جهود أحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور والمنيرة الغربية في تنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من الطرق العامة وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بالشارع.
مصدر بمطار القاهرة يكشف تفاصيل تسرب وقود الطائرات.. وتحرك برلماني عاجل
كشف مصدر مسؤول، من مطار القاهرة الدولي تفاصيل تسرب وقود بخطوط تموين الطائرات بالمطار.
برواتب تصل لـ23 ألف جنيه.. نجيب ساويرس يعلن عن يوم توظيف مفتوح
أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن تنظيم يوم توظيف مفتوح من قبل منصة شغلني يوم السبت 14 فبراير لوظيفة مندوب توصيل بشركة Amazon.