تناول الإعلامي عمرو أديب، الشكاوى المتزايدة من أزمة الصرافات الآلية (ATM) وطول الطوابير أمامها، خاصة مع اقتراب مواعيد الصرف في أول الشهر وفي المواسم والأعياد، رافضًا التبريرات التي ترد على تلك الشكاوى.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "جنرالات الفتوى والهبد ابتدوا يردوا على الناس اللي بتتكلم على مشكلة الـATM، ويقولوا يا جماعة ماحدش بقى بيستخدم كاش، العالم كله ديجيتال".

وبرر أديب احتياج المواطنين للنقود الورقية، بقوله: "يا عم أنا حر.. أنا عايز فلوسي كاش.. أنا جيت بالليل محتاج أشتري حاجة.. فيه ناس كتير علشان الضرايب بيطلبوا مننا كاش.. ناس كتير في أماكن مختلفة مبيرضاش ياخد مننا غير كاش".

وتابع أديب قائلًا: "حلوا المشكلة بدل ما تحاولوا تخففوا من الأزمة.. إنت عامِل الـATM دي ليه؟"، مشيرًا إلى أن الحلول العملية موجودة وليست مستحيلة.

وأشار إلى أن المشكلة تتفاقم في المناطق الشعبية والأحياء التي تخلو من أجهزة الصراف الآلي من الأساس، أو التي توجد بها أجهزة لكنها تفرغ من النقود سريعًا، مطالبًا البنوك بتحمل مسؤوليتها.

ووجه أديب رسالة للمسؤولين في القطاع المصرفي: "لو سمحتم حاجتين: هنزود أعداد المكن، وهنزود الفلوس اللي في المكن.. يبقى في زيارات متعددة للماكينة علشان نزودها بفلوس"، مؤكدًا أن البنوك المصرية قادرة على تنفيذ ذلك بسهولة إذا وجدت الإرادة الحقيقية.