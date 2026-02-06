هل هناك قرارات جديدة لتنظيم مكبرات المساجد في رمضان؟.. الأوقاف توضح

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الضوابط المنظمة لاستخدام مكبرات الصوت في المساجد خلال شهر رمضان هي نفس المعايير المستقرة والمعمول بها منذ سنوات، ولم يُستجد أي شيء بشأنها.

وقال "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن القاعدة تكتفي بمكبر صوت خارجي واحد للإعلام بدخول وقت الصلاة (الأذان)، بينما تُوقف المكبرات الداخلية على حجم المسجد وعدد رواده، مشيرًا إلى أن هذه الضوابط جاءت لإنهاء التنافس غير المرغوب فيه الذي كان سائدًا في الماضي بين بعض المساجد، وتحويل الرسالة إلى "ترشيد" الاستخدام.

وأضاف متحدث الأوقاف، أن المكبرات تُستخدم فقط للأذان، سواء أذان الفجر للإعلام بوقت الإمساك أو أذان المغرب للإفطار، بينما يقتصر بث القرآن داخل المساجد على المكبرات الداخلية وليس الخارجية، مؤكدًا أن هذه القواعد ثابتة وليست جديدة.

وعن خطة الوزارة لشهر رمضان، أشار رسلان إلى أنها تركز على الأنشطة الروحية والاجتماعية، حيث تشرف الوزارة مباشرة على 269 مائدة إفطار رمضانية (موائد الرحمن) في عدد مماثل من المساجد بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التعاون مع المجتمع المدني في مبادرات أخرى مثل "المطابخ المحروسة".

وأشار إلى تخصيص 9719 مسجدًا على مستوى الجمهورية لأداء صلاة التهجد، و4812 مسجدًا للاعتكاف في العشر الأواخر من الشهر الكريم، مؤكدًا أن هذه الأعداد تُظهر سعة الاستيعاب والتنظيم.