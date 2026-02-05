إعلان

تشديد الرقابة على الأسواق.. محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

كتب : محمد أبو بكر

11:53 ص 05/02/2026

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطري، برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال عمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة؛ للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين وتشديد الرقابة والمتابعة على محلات الجزارة و الأسـواق و ثلاجات حفظ اللحوم .

وأشار الدكتور مصطفى رمضان، مدير مديرية الطب البيطري، إلي أن المديرية رفعت درجة الاستعداد بجميع إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، وتم إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات على الأرقام (27426993 ـ 27427053) وفاكس 27427057، وتم إلغاء اجازات الأطباء العاملين بالمجازر خلال شهر رمضان وزيادة عدد ساعات العمل للكشف علي اللحوم التي يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه سيتم تكثيف حملات المرور علي المنشآت التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة كمحلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين وشرطة المسطحات ومفتشي الأغذية بمديريات الصحة حيث تم البدء الفعلي في تنفيذ هذه الخطة اعتبارًا من أول يناير 2026 بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم الثابتة والمتحركة والتأكد من صلاحية المعروض، مع تكثيف حملات الكلاب الضالة خاصة في مناطق المساجد الكبيرة التي يتردد عليها المصلون.

الدكتور إبراهيم صابر شهر رمضان رمضان 2026 محافظ القاهرة

