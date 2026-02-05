أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وجود توجه برلماني وحكومي لتقنين أوضاع المنصات العالمية في مصر، مثل "فيسبوك" و"تيك توك"، عبر إلزامها بتوفير ممثل قانوني رسمي داخل الدولة؛ لضمان الامتثال للضوابط والمعايير والقوانين المصرية المحلية.

وقال بدوي، في تصريحاته للإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن اللجنة تلقت العديد من شكاوى المواطنين بشأن سرعة نفاد باقات الإنترنت، مشيراً إلى أن هناك تطبيقات ومنصات بعينها تستهلك كميات ضخمة من البيانات نتيجة جودة الفيديوهات المرتفعة، مما يؤدي إلى انتهاء الباقة بشكل أسرع مما يتوقعه المستخدم.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أن الأيام القليلة القادمة ستشهد اجتماعات مكثفة مع مسؤولي قطاع الاتصالات لمناقشة هذه الملفات، كاشفاً عن إنجاز كبير في البنية التحتية، حيث تم استبدال الكابلات النحاسية بـ "الألياف الضوئية" (FOC) في 64% من الخطوط الأرضية، مع استهداف الوصول لنسبة تغطية شاملة 100% بحلول العام المقبل.

وتابع أحمد بدوي حديثه بنفي وجود أي زيادات في أسعار الهواتف المحمولة التي تصنع محلياً، مشدداً على ضرورة أن يكون سعر المنتج المصري منافساً وأقل من المستورد، كما أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإجراء جولات ميدانية لمراقبة أسعار الهواتف في السوق المصرية ومتابعة أداء المناطق التكنولوجية التي وصلت نسبة الإشغال فيها إلى 100%.

