كشف مصطفى عبد الرحمن رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم عن تحرك جديد من الاتحاد تجاه المستأجرين الذين رفضوا السكن البديل الذي أتاحته الدولة بعد بدء العمل بقانون الإيجار القديم الصادر في نهاية 2025 .

وقال عبدالرحمن في تصريحاته لمصراوي، أنه سيتقدم بدعوة قضائية أمام مجلس الدولة لطلب إخلاء العين المؤجرة بغرض السكن بعد 3 سنوات والمؤجرة لغرض تجاري بعد سنة واحدة وذلك للمستأجرين الذين رفضوا التقدم لوزارة الإسكان للحصول على السكن البديل الذي اتاحته الحكومة.

وأشار عبدالرحمن إلى أن وحدات السكن البديل التي تتيحها الحكومة للمستأجرين تتميز ببنية تحتية جيدة تفوق العينات المؤجرة بعقود الإيجار القديم التي أصبح أغلبها أيل للسقوط وتعاني من بنية تحتية غير صالحة للإستعمال معربا عن استنكاره تجاه التقاعس الذي يغلب على بعض المستأجرين في الحصول على وحدات من السكن البديل.

وكانت الجهة المعنية قد أعلنت أن باب التقديم لا يزال مفتوحًا إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، لكن ينتهى يوم 14 أبريل 2026.

طريقة التقديم والمستندات المطلوبة وشروط الحصول على السكن البديل لتسهيل الإجراءات على الراغبين:



آخر موعد للتقديم

• 14 أبريل 2026.



طريقة التقديم

1. الدخول إلى منصة مصر الرقمية.



2. الضغط على أيقونة استمارة السكن البديل.



3. تسجيل حساب باسم المتقدم (إن لم يكن لديه حساب).



4. إدخال البيانات المطلوبة.



5. إرفاق المستندات المطلوبة.



6. إرسال الطلب إلكترونيًا.







المستندات المطلوبة

• طلب من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.



• صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره.



• إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة عند استلام السكن البديل.



• صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة.



• شهادة ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين.



• مستندات الحالة الاجتماعية (زواج/طلاق/قرار تمكين).



• شهادة وفاة المستأجر الأصلي (إن وجدت).



• شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.



شروط الحصول على السكن البديل

• أن يكون شخصًا طبيعيًا.



• أن يكون مستأجرًا فعليًا أو من امتدت له العلاقة الإيجارية.



• أن يقيم فعليًا بالوحدة المؤجرة.



• ألا تكون الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.



