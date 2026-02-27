شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي قادة القوات المسلحة ويهنئهم بذكرى العاشر من رمضان، و أمين كبار العلماء يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لشيخ الأزهر، والأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يلتقي قادة القوات المسلحة ويهنئهم بذكرى العاشر من رمضان

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، والتي تأتي تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، وعدد من الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة.

للتفاصيل .. اضغط هنا

بعد تعرضه لوعكة.. أمين كبار العلماء يكشف الحالة الصحية لشيخ الأزهر

كشف الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، تفاصيل الحالة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير الصناعة ومحافظ القاهرة يبحثان تطوير شق الثعبان وتعزيز صناعة الرخام

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعًا مع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل حل تحديات منطقة شق الثعبان، إحدى أهم قلاع صناعة الرخام والجرانيت في مصر، وذلك عقب جولة ميدانية موسعة بالمنطقة استهدفت الوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع والورش.

للتفاصيل.. اضغط هنا

انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا السبت على معظم أنحاء الجمهورية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الصحة تفحص 9.3 مليون طفل حديث الولادة للكشف المبكر عن ضعف السمع

أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 9 ملايين و367 ألفًا و813 طفلاً حديث الولادة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير الري: تأهيل المنشآت المائية أحد أدوات تطوير منظومة توزيع المياه

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس ياسر الشبراخيتى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بشأن موقف أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية ضمن "المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية".

للتفاصيل.. اضغط هنا

محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بالبدّرشين لتطوير الخدمات الحكومية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، المركز التكنولوجي بمركز ومدينة البدرشين لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة ما يتعلق بملفات التصالح في مخالفات البناء واستخراج التراخيص المختلفة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

صور حديثة ترصد آخر تطورات إزالة كوبري السيدة عائشة

تواصل محافظة القاهرة، أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة، بعد أن بدأ تفكيكه الشهر الماضي، في خطوة تهدف إلى إنهاء صفحة من التاريخ المروري للمدينة وفتح المجال لمخططات تطويرية طموحة.

للتفاصيل.. اضغط هنا