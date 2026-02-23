شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بمدينة جدة مع ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.



ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، مع ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، وذلك في إطار الزيارة الأخوية التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى المملكة العربية السعودية.

الأرصاد تحذر من أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من موجة تقلبات جوية قوية تضرب البلاد خلال الساعات القادمة، مؤكدًا أنها ستكون مصحوبة برياح شمالية باردة تصل سرعتها إلى 55 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء.

رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل يضم شباب يناير ويونيو

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بإنشاء كيان تنظيمي جديد داخل الحزب تحت مسمى "هيئة جيل المستقبل".

من الطباشير إلى التحقيق.. القصة الكاملة لأزمة مرشد سياحي اعتدى على هرم أوناس بسقارة

فجر انتشار مقطع فيديو لمرشد سياحي استخدم "الطباشير" للكتابة والشرح على جدران هرم الملك "أوناس" بمنطقة سقارة الأثرية، حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في تصاعد ردود الأفعال ضد هذا الأمر، وفيما يلي نستعرض القصة الكاملة لما حدث.

مباحثات مصرية فرنسية لعلاج مرضى "أورام غزة" في "جوستاف روسي"

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السفير الفرنسي لدى مصر إريك شوفالييه والوفد المرافق له؛ لبحث تعزيز التعاون في تقديم الدعم الصحي والإنساني لأطفال مرضى الأورام القادمين من قطاع غزة لاستكمال علاجهم بمستشفى «جوستاف روسي».

توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة لرفع مستوى النظافة بكرداسة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، لقاءً عاجلًا لبحث الحلول الفورية للقضاء على بعض بؤر وتجمعات المخلفات والرتش التي تم رصدها خلال الجولة، مؤكدًا ضرورة التحرك السريع لإعادة الانضباط وتحسين المظهر الحضاري، وذلك عقب الجولة الميدانية المفاجئة التي قام بها في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة ناهيا بمدينة كرداسة.

الزراعة": تحصين وتعقيم أكثر من 14 ألف كلب حر منذ يناير

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تنفيذ حملات تحصين وتعقيم كلاب الشوارع بعدد من المحافظات، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السعار، ودعم منظومة الصحة العامة، وتطبيق مبادئ الرفق بالحيوان.

مدبولي يتابع مُستجدات تنفيذ مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعٍ عقده اليوم، مُستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة العماد القابضة، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، عضو مجلس إدارة شركة العماد القابضة، و عبد الله الساهي، العضو المنتدب في شركة "مُدن القابضة"، وعددا من المسئولين.

تفاصيل أول جراج كهربائي بالكامل بهيئة النقل العام بالقاهرة – مستند

24 ساعة على انتهاء مهلة اللجنة المشكلة من هيئة النقل العام بالقاهرة لإخلاء جراج الأميرية بالكامل من أي إشغالات (أتوبيسات - معدات - ورش - خزانات وقود وزيوت وشحوم - عاملين بمختلف المهن)، وتحديد الجراجات البديلة وإيقاف المرافق الموجودة بالجراج (كهرباء - مياه - صرف).

