أجرى الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، لمتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات وخطط التطوير داخل المصنع.

وتفقد الوزير خطوط الإنتاج بالمصنع الذي يُعد أحد الصروح الصناعية المهمة في مجال إنتاج وإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة اللازمة للقوات المسلحة. ويُنتج المصنع عددًا من المنتجات العسكرية؛ من أبرزها راجمة الصواريخ "رعد 200"، والمركبة المدرعة المطورة "سينا 200"، ومركبة الإصلاح والنجدة "سينا 806"، إضافة إلى إنتاج منظومة الهاوتزر 155مم 52 عيار (K9 A1 EGY)، والتي تُعد من أحدث المنظومات الدفاعية عالميًّا.

ويستفيد المصنع من فائض طاقاته الإنتاجية في تصنيع عدد من المنتجات المدنية؛ مثل عربات الطعام وخزانات الوقود والفصول المتنقلة، فضلًا عن مشاركته في تنفيذ عدد من المشروعات القومية؛ وعلى رأسها مشروعات النقل الأخضر.

واستعرض الوزير الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمصنع، وخطط التطوير المستقبلية، واطمأن على توافر مستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل. وشدد على أهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية، والاهتمام ببرامج الصيانة الدورية والالتزام بمواعيدها؛ للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة عمرها الافتراضي.

وأكد جمبلاط ضرورة المراجعة المستمرة لخطط الإنتاج وموقف المخزون، والالتزام بإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني، والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع والإنتاج، والعمل على زيادة تعميق التصنيع المحلي، إلى جانب عقد شراكات تعاون استراتيجية مع الشركات العالمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتوجه وزير الدولة للإنتاج الحربي، عقب زيارته لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، إلى شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، في جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة سير العمل داخل الشركة، خصوصًا مشروع تصنيع مدفع الهاوتزر الثقيل عيار 155 مم 52 عيار (K9 A1 EGY).

وتفقد الوزير خطوط الإنتاج بالشركة، والتي تُسهم في تلبية احتياجات القوات المسلحة من المنتجات العسكرية المختلفة؛ لا سيما مشروع إنتاج مدفعية الهاوتزر الثقيلة. وتشمل أنشطة الشركة تصنيع الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة، وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء، والصلب المخصوص، والصلب المدرع الذي يمثل منتجًا استراتيجيًّا أساسًا لصناعة المعدات القتالية والدفاعية من مركبات مدرعة ودبابات.

وتستفيد الشركة كذلك من فائض طاقاتها الإنتاجية في تصنيع عدد من المنتجات الهندسية المدنية؛ مثل ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن، وعروق البيلت للحديد والصلب، وبعض مكونات مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوي، وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ، والتي تُستخدم في العديد من المشروعات القومية، ويتم تصنيعها وفقًا لأعلى معايير الجودة وأحدث تكنولوجيات التصنيع.

واطلع الوزير على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها والمخطط لها، وكذلك معدلات الإنتاج وحجم المبيعات خلال الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة التزام العاملين بتطبيق إجراءات الجودة والأمان الصناعي داخل مواقع العمل.

وحرص الوزير خلال زيارته لمصنعي 200 و100 على الاستماع إلى مطالب ومقترحات العاملين بشأن تطوير العملية التصنيعية، مؤكدًا أن العامل يمثل أولوية أساسية، موجهًا الشكر والتقدير لجميع العاملين على جهودهم وعملهم المتواصل؛ خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك.