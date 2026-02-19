أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن فتح باب الاستعلام عن نتائج التظلمات التي قدمها المتقدمون لمسابقة شغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف، وذلك بهدف تمكين المتقدمين من معرفة موقفهم النهائي في القوائم.

كما أتاح الجهاز أيضًا إمكانية الاطلاع على ترتيب قوائم الانتظار للمتقدمين، لضمان الشفافية والوضوح أمام جميع المشاركين.

ويمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن النتائج من خلال زيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي، من هنا.

