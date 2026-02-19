إعلان

رابط الاستعلام عن نتائج تظلمات مسابقة معلمي الحاسب بالأزهر الشريف بعد إعلانها رسميًا

كتب : محمد أبو بكر

03:25 م 19/02/2026

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن فتح باب الاستعلام عن نتائج التظلمات التي قدمها المتقدمون لمسابقة شغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف، وذلك بهدف تمكين المتقدمين من معرفة موقفهم النهائي في القوائم.

كما أتاح الجهاز أيضًا إمكانية الاطلاع على ترتيب قوائم الانتظار للمتقدمين، لضمان الشفافية والوضوح أمام جميع المشاركين.

ويمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن النتائج من خلال زيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي، من هنا.

وسوم: نتائج الوظائف، مسابقة الأزهر، التظلمات، قوائم الانتظار، معلمي الحاسب، وظائف حكومية، الجهاز المركزي للتنظيم، التعليم الأزهرى، استعلام الوظائف، الوظائف التعليمية،

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التظلمات الأزهر الشريف معلمي الحاسب مسابقة

