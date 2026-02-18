كشف الخبير الاقتصادي عمرو البدري، رئيس قسم التحليل الفني بشركة ميراج لتداول الأوراق المالية، أن السوق المصرية تعيش حالياً فترة تفاؤل مدعومة ببيانات اقتصادية قوية، أبرزها ارتفاع معدل النمو وانخفاض مستويات التضخم.

وأوضح أن هذا المناخ الإيجابي انعكس بوضوح على أداء المؤشرات، حيث تجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 52 ألف نقطة بسيولة تجاوزت 8 مليارات جنيه.

وقال البدري، في حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، إن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (EGX70) يمتلك حظوظاً أوفر لمواصلة الصعود في المدى القريب. وأكد أن نجاح المؤشر في الثبات فوق مستوى الدعم 12,850 نقطة يمهد الطريق لاستهداف مستوى 13,220 نقطة كمقاومة رئيسية، ثم الانطلاق نحو مستويات 13,600 نقطة.

وأضاف الخبير الفني أن التحركات الراهنة في السوق تتسم بـ "تدوير السيولة" بشكل ذكي، حيث تنتقل الأموال من القطاعات التي شهدت طفرات سعرية مثل البنوك والاتصالات إلى قطاعات أخرى واعدة كالسياحة والقطاع الطبي.

وأشار إلى أن هذه الحالة من "إعادة هيكلة المحافظ" تعكس نضج المستثمرين وبحثهم عن الفرص التي لم تأخذ حقها في الصعود بعد.

وأوضح البدري أن أي تراجعات قد يشهدها السوق تزامناً مع شهر رمضان ستكون في إطار "جني الأرباح الطبيعي" نتيجة انخفاض أحجام التداول المعتاد في هذا الشهر، وليس لأسباب سلبية في بنية السوق.

ولفت إلى أن بدء تداول المشتقات في مارس وإعلان نتائج الأعمال سيمثلان حوافز قوية لتعويض أي هدوء مؤقت.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن البيئة الاستثمارية الحالية في مصر أصبحت أكثر جذباً، خاصة مع استقرار العملة المحلية واقتراب مراجعات صندوق النقد الدولي، مما يعزز الثقة في استمرار المسار الصاعد للبورصة المصرية خلال الأسابيع المقبلة.

