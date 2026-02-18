شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

البحوث الفلكية توضح حقيقة الخلاف حول هلال رمضان بين المعهد والمفتي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء تفيد بحدوث خلاف بين المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ودار الإفتاء المصرية.

السيسي يتلقى تهنئة هاتفية بحلول شهر رمضان من نظيره التونسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

انخفاض الحرارة.. حالة طقس أول أيام شهر رمضان 2026

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 19 فبراير 2026 والأحوال الجوية المتوقعة.

نائب وزير الصحة يبحث مع "الصندوق السيادي" آليات التعاون

عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي صندوق مصر السيادي للاستثمار والتطوير برئاسة نهي خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي ، ووضع خارطة طريق متكاملة للنهوض بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة تليق بالمواطن المصري وتتوافق مع المعايير العالمية.

سقوط بوجي عربة قطار بضائع.. وبيان عاجل من السكة الحديد

أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه في تمام الساعة 13:30 أثناء دخول قطار بضائع مشحون سولار بتركيب جرار، و2 عربة وقاية فارغة و26 عربة مشحون بالسولار وسبنسة للتخزين على سكة 1 بحوش محطة بني سويف سقط البوجي الأمامي للعربة الثانية من عربتي الوقاية دون حدوث أي إصابات.

"مش هنجح إلا بيكم".. وزير العمل يلتقي القيادات التنفيذية للوزارة في أول اجتماع منذ توليه الحقيبة

في أول اجتماع له منذ توليه حقيبة الوزارة، عقد وزير العمل حسن رداد لقاءً موسعًا مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض الخطوط العريضة لآليات العمل والتواصل وخطة المرحلة المقبلة.

المتحدث العسكري: قائد القوات الجوية يلتقي قائد القوات الجوية التركية

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن الفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية المصرية، التقى الفريق أول ضياء جمال قاضى أوجلو قائد القوات الجوية التركية والوفد المرافق خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات الجوية، إذ تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

الكهرباء: ساعات العمل تبدأ من التاسعة صباحًا مع عدم الإخلال بنظام الورادي

أصدر المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قرارًا بشأن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، للعاملين بالشركات التابعة.

