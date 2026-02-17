إعلان

برلماني يوافق على تعديلات "سجل المستوردين": توقيت اقتصادي دقيق

كتب : نشأت حمدي

03:26 م 17/02/2026

إيهاب إمام، عضو مجلس النواب

أعلن إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون سجل المستوردين، خلال انعقاد الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء.

وأوضح إمام أن تعديل القانون يأتي في توقيت اقتصادي دقيق يتطلب ضبط منظومة الاستيراد، وحماية موارد الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدًا دعم فلسفة مشروع القانون باعتباره خطوة لتنظيم السوق وحماية الاقتصاد الوطني.

وأشار النائب إلى أن المشروع يهدف إلى دعم الصناعة المحلية ومنع الكيانات غير الجادة من العمل في مجال الاستيراد، مع التأكيد أن حسن التطبيق وسرعة الإجراءات يمثلان الضمان الحقيقي لنجاح القانون.

وشدد إمام على ضرورة تحقيق التوازن بين الانضباط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، حتى تظل السوق منضبطة وجاذبة في الوقت ذاته، معلنًا في ختام كلمته موافقته على مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومواجهة التحديات الاقتصادية المالية والتضخم وحروب التجارة، وضمان تطبيق معايير جادة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئية؛ بما يعمل على حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

