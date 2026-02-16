وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد تجديد الثقة به لتولي مهام محافظة القاهرة لفترة جديدة.

وشدد محافظ القاهرة، لمصراوي، في أول تصريح بعد تجديد الثقة، على أنه سيواصل خلال الفترة المقبلة العمل على تحسين مستوى الخدمات بالعاصمة واستعادة رونقها الحضاري والتاريخي، بجانب استعادة مكانتها السياحية التاريخية.

