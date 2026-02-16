إعلان

حركة المحافظين.. محافظ القاهرة لـ"مصراوي": أشكر القيادة السياسية على تجديد الثقة

كتب : محمد نصار

01:35 م 16/02/2026

الدكتور إبراهيم صابر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد تجديد الثقة به لتولي مهام محافظة القاهرة لفترة جديدة.

وشدد محافظ القاهرة، لمصراوي، في أول تصريح بعد تجديد الثقة، على أنه سيواصل خلال الفترة المقبلة العمل على تحسين مستوى الخدمات بالعاصمة واستعادة رونقها الحضاري والتاريخي، بجانب استعادة مكانتها السياحية التاريخية.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار ونشاط رياح

كيف أعادت المدينة المنورة إحياء مسار الهجرة تفاعليًا؟

"الحرية المصري": تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية يعكس انحياز الرئيس للفئات الأولى بالرعاية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة المحافظين عبدالفتاح السيسي محافظة القاهرة إبراهيم صابر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حركة المحافظين الجديدة.. تجديد الثقة في محافظ الشرقية ونائبيه
أخبار المحافظات

حركة المحافظين الجديدة.. تجديد الثقة في محافظ الشرقية ونائبيه
العلماء يكشفون أسرار تحنيط المومياوات المصرية والمواد المستخدمة
علوم

العلماء يكشفون أسرار تحنيط المومياوات المصرية والمواد المستخدمة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الاثنين
تفاصيل مسلسل أحمد عز في رمضان 2026 (صور)
دراما و تليفزيون

تفاصيل مسلسل أحمد عز في رمضان 2026 (صور)
وزير الأوقاف يعلن تفاصيل احتفالية ختام برنامج "دولة التلاوة"
أخبار وتقارير

وزير الأوقاف يعلن تفاصيل احتفالية ختام برنامج "دولة التلاوة"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر