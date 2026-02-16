إعلان

"الحرية المصري": تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية يعكس انحياز الرئيس للفئات الأولى بالرعاية

كتب : نشأت حمدي

07:00 ص 16/02/2026

حزب الحرية المصري

كتب- نشأت حمدي:
أكد حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببدء تنفيذ حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، والتي تستهدف دعم نحو 15 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية قبل حلول شهر رمضان المبارك، بتكلفة تصل إلى 40 مليار جنيه، تمثل انتصارا حقيقيا للعدالة الاجتماعية ورسالة واضحة بأن الدولة تقف إلى جانب مواطنيها فى مواجهة التحديات.

وقال الدكتور ممدوح محمود رئيس الحزب أن تطبيق هذه الحزمة قبل رمضان، يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين الأكثر احتياجا.

وأضاف رئيس الحزب أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية متكاملة توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضرورة حماية الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدا أن الدولة المصرية مستمرة في مسار الإصلاح دون التخلي عن مسئوليتها الاجتماعية.

وأوضح د. ممدوح محمود أن التوجيهات الرئاسية تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتؤكد أن العدالة الاجتماعية تظل على رأس أولويات القيادة السياسية، داعيا إلى استمرار تطوير منظومة الدعم بشكل أكثر كفاءة واستهدافا، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

