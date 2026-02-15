إعلان

رئيس "الأعلى للإعلام" يلتقي وفد "MBC مصر" لمناقشة تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية

كتب : محمد نصار

03:51 م 15/02/2026
    رئيس الأعلى للإعلام يلتقي وفد MBC مصر لمناقشة تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية (2)
    رئيس الأعلى للإعلام يلتقي وفد MBC مصر لمناقشة تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية (1)

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفد قناة MBC مصر برئاسة محمد عبدالمتعال، مدير عام قنوات MBC مصر وشمال أفريقيا.

تناول اللقاء سبل تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والضوابط التنظيمية وترسيخ جودة المحتوى الإعلامي والدرامي المقدم للجمهور، ودعم أطر التعاون بين المجلس وقنوات "MBC"، بما يرسخ قيم المسؤولية المهنية، ويضمن تقديم محتوى متوازن يحترم خصوصية المجتمع المصري ويعكس هويته الثقافية ويعزز دوره في تشكيل الوعي المجتمعي.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أن احترام القانون وتفعيل معايير الجودة يمثلان حجر الأساس في حماية حقوق الجمهور وصون المجال العام، مشددًا على أهمية الارتقاء بالمحتوى الدرامي والإعلامي، لا سيما خلال موسم رمضان باعتباره الأكثر تأثيرًا في تعزيز الهوية الثقافية المصرية وبما يعزز مكانة الدراما كأداة قوة ناعمة لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أكد محمد عبدالمتعال، تقدير "MBC" للدور التنظيمي الذي يقوم به المجلس بهدف ترسيخ قواعد الانضباط المهني، مؤكدًا التزام القناة الكامل بالقواعد والمعايير المنظمة، وحرصها على تقديم أعمال درامية ترتقي إلى تطلعات المشاهد المصري وتنال إعجابه، مع الالتزام بالمعايير المهنية واحترام القيم الثقافية والاجتماعية والوطنية للمجتمع المصري.

حضر اللقاء محمد مصطفى، مدير التسويق والمشتريات البرامجية بقناة "إم بي سي مصر"، وصلاح مهران، مدير إدارة البرامج بالقناة.

المهندس خالد عبدالعزيز المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام MBC مصر

